Conegliano a caccia dell’ennesima vittoria al Mondiale per Club 2024 di volley femminile. La corazzata veneta continua a macinare punti e non vuole di certo fermarsi sul più bello. Dopo la vittoria in tre set contro le più temibili del girone, le brasiliane del Dentil Praia Clube, Wolosz e compagne si sono ripetute travolgendo 3-0 anche le vietnamite del LP Bank Ninh Binh. Due netti successi ottenuti con formazioni ben diverse: se contro le sudamericane coach Santarelli ha schierato la squadra-tipo, contro le asiatiche ha optato per un ampio turnover. Il risultato però non è cambiato ed ora la Prosecco Doc Imoco Conegliano vuole chiudere in bellezza il girone per lanciarsi nel migliore dei modi verso la fase decisiva della rassegna iridata.

MONDIALE PER CLUB: PARTECIPANTI, FORMULA E TV

CONTRO LE GIAPPONESI PER LANCIARSI VERSO LE SEMIFINALI

Conegliano è già certa di un posto nelle semifinali del Mondiale per Club 2024 di volley femminile, ma vuole arrivarci con l’entusiasmo alle stelle. Daniele Santarelli potrà giocare con la formazione, dando spazio a molte giocatrici per gestire le energie, prestando però attenzione a non concedere troppo spazio alle avversarie. Dall’altra parte della rete, infatti, ci sono le giapponesi del Nec Red Rockets Kawasaki. La squadra di coach Takayuki Kaneko, dopo la bella vittoria in tre set contro le vietnamite del LP Bank Ninh Binh, sono uscite sconfitte in tre set contro il Dentil Praia Clube. Vietato però sottovalutare la compagine nipponica, che come da tradizione asiatica ha nella difesa uno dei punti forti e metterà a dura prova anche la pazienza di Conegliano. L’appuntamento è per le ore 8.00 italiane (le 15.00 locali) di venerdì 20 dicembre allo Huanglong Sports Center di Hangzhou, in Cina.

LA SITUAZIONE CLASSIFICHE

Quando manca una sola giornata di gare della fase a gironi, che prevede due partite (una per Pool), inizia a delinearsi il quadro delle semifinaliste. Nel girone A restano al primo posto le padrone di casa del Tianjin Bohai Bank, uniche imbattute nel raggruppamento e con un match ancora da giocare. Le cinesi comandano con 6 punti, frutto di due netti 3-0 contro Zamalek e Milano. Seconda posizione per le meneghine di coach Stefano Lavarini con un bilancio di due vittorie ed una sconfitta. Terzo posto per le brasiliane del Gerdau Minas (con una vittoria ed una sconfitta), mentre chiude la graduatoria la compagine egiziana dello Zamalek Sporting Club, che ha chiuso la sua avventura iridata a zero punti.

Nella Pool B il primo posto appartiene alla Prosecco Doc Imoco Conegliano, che con due nette vittorie per 3-0 ed un match ancora da giocare precede le brasiliane del Dentil Praia Clube, seconde con due successi ed una sconfitta. Terza posizione per la compagine giapponese a quota 3 punti, mentre al quarto posto ci sono le vietnamite del LP Bank Ninh Binh, che tornano a casa senza vittorie.

ULTIME SFIDE: SI DECIDE IL TABELLONE

La classifica di ciascun raggruppamento, al termine della fase a gironi, definirà il tabellone della fase conclusiva. Le prime due squadre di ciascun girone accederanno alle semifinali, dove la prima classificata della Pool A incontrerà la seconda della Pool B e la prima della Pool B sfiderà con la seconda della Pool A. Le due terze e le due quarte classificate, invece, saranno eliminate dalla competizione iridata. L’Italia rischia di vedere andare in scena un derby in semifinale, esattamente come avvenuto con Trento e Civitanova nel Mondiale per Club maschile. Bisogna però attendere le classifiche definitive dei gironi per capire quali saranno gli accoppiamenti. Sono dunque decisive le ultime due sfide: ecco il programma con date e orari italiani e le informazioni per seguire le partite.

VENERDI’ 20 DICEMBRE

8.00 Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Nec Red Rockets Kawasaki (Pool B) – Diretta Dazn e volleyballworld.tv

12.30 Tianjin Bohai Bank vs Gerdau Minas (Pool A) – Diretta volleyballworld.tv