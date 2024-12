Nuova tappa di Coppa del Mondo 2024/2025 per la combinata nordica, protagonista questo fine settimana a Ramsau. Saranno protagonisti sia gli uomini (al terzo appuntamento stagionale) che le donne (seconda tappa per loro). La località austriaca si appresta a ospitare le due Mass Start maschili e femminili venerdì 20 e poi una Gundersen e l’Individual Compact il giorno successivo. Nella giornata di giovedì è invece andato in scena il Provisional Competition Round che ha aperto il programma di gare nel complesso austriaco. Sul trampolino HS98 la prima posizione della prova maschile è stata occupata dal padrone di casa Thomas Rettenegger, che così lancia la sfida al leader della classifica generale Jarl Magnus Riiber terzo a quota 132,5. Nel mezzo si è invece piazzato un altro austriaco, ovvero Franz Josef Rehrl a sette decimi di distanza dal connazionale. Anche in questo caso poche soddisfazioni per gli azzurri, con Raffaele Buzzi che è il migliore in 30esima pizza con i suoi 116.4 punti. Seguono Iacopo Bortolas 45° con 100.3, Alessandro Pittin 51°, poi Aaron Kostner 52° e Domenico Marriott 55°.

Per quanto concerne invece la prova femminile, il miglior punteggio è stato registrato da Haruka Kasai. L’atleta nipponica ha ottenuto 127.8 procedendo la tedesca Jenny Nowak (121,1) e la norvegese leader della classifica generale Ida Marie Hagen (120,1). Non una giornata negativa per le azzurre, che sono ben tre in top-25: 22esimo posto per Daniela Dejori, 24esimo per Veronica Gianmoena e 25esimo per Greta Pinzani nel PCR.

IL PROGRAMMA DELLE GARE

Domani, venerdì, sono in programma le mass start, con la 10km di fondo maschile alle 13:15 seguita alle 13:50 dalla prova femminile su distanza dimezzata. A seguire il turno di salti che definirà la classifica finale; sabato la tappa si completa con due Gundersen. Sarà possibile seguire le gare in diretta tv su Eurosport 2, canale disponibile anche su Sky e su Dazn, oltre che in streaming sulla piattaforma Discovery+, su SkyGo e NOW Tv.