Glovo e Together Price insieme per 3 mesi di consegne gratuite per oltre 1 milione di appassionati di serie tv. E’ stata lanciata una nuova promozione da parte di Togheter Price – la piattaforma leader nella condivisione di abbonamenti digitali in Europa, con oltre un milione di utenti, il 70% dei quali in Italia, che possono risparmiare condividendo in sicurezza abbonamenti con amici e familiari – che con l’arrivo dell’inverno ha deciso di premiare la propria community con un’iniziativa unica, una promozione nataliza che permetterà a tutti gli utenti che entreranno in un nuovo gruppo di condivisione dal 1° al 25 dicembre di ottenere 3 mesi gratis di abbonamento a Glovo Prime.

Dal 1° al 25 dicembre, tutti gli utenti di Together Price che invieranno una quota per accedere a un nuovo servizio condiviso – sia che lo facciano per la prima volta sia che siano già membri attivi e partecipino con una nuova quota per un altro servizio – potranno ricevere 3 mesi gratuiti di Glovo Prime. La promozione sarà disponibile fino a esaurimento dei codici promozionali. Il sistema invierà automaticamente un codice via email per riscattare i tre mesi gratuiti di Glovo Prime, vale a dire l’abbonamento che offre consegne illimitate senza costi aggiuntivi della nota app di domicilio e asporto. Glovo Prime prevede allo stato attuale solo un mese di prova gratuita tramite app e sito ufficiale, ma grazie a questa promozione, gli utenti di Together Price potranno ampliare il loro risparmio e godere di un’esperienza domestica ancora più ricca.

“Che siate soli o in compagnia, con una coperta sulle ginocchia e il telecomando in mano, l’accoppiata serie TV + cena a domicilio rimane il modo più semplice e piacevole per godersi una serata al caldo, senza rinunciare alla qualità. Siamo entusiasti di collaborare con Glovo per offrire un valore aggiunto alla nostra community, sempre alla ricerca di soluzioni di risparmio intelligenti”, ha dichiarato Marco Taddei, CEO di Together Price.

“Questa partnership strategica testimonia il nostro impegno a negoziare direttamente con i brand per creare vantaggi esclusivi per i nostri membri – ha aggiunto Anna Saggio, Marketing Lead di Glovo – Questa partnership con Together Price rappresenta per Glovo un’opportunità unica di portare il nostro servizio direttamente nelle case di un pubblico appassionato di intrattenimento. Offrire tre mesi di Glovo Prime ai membri di Together Price significa non solo dare valore aggiunto alla loro esperienza, ma anche confermare il nostro impegno nel rendere più accessibile e conveniente il nostro servizio a chi sceglie di vivere al massimo ogni momento di relax a casa”.