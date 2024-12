Dopo un avvio di stagione ricco di successi, arriva una giornata avara di soddisfazioni per l’Italia dello snowboard. Tante sorprese nelle prime gare della tappa di Davos, dove sono andati in scena le prove di slalom parallelo. La gara maschile ha visto il successo dell’austriaco Arvid Auner davanti allo svizzero Dario Caviezel, mentre l’altro austriaco Fabian Obmann ha privato della gioia del terzo gradino del podio l’azzurro Gabriel Messner, il quale non è riuscito ad arrivare al traguardo nella Small Final a causa di un errore. In precedenza si era fermato ai quarti di finale Daniele Bagozza, mentre la corsa di Maurizio Bormolini ed Aaron March si era interrotta agli ottavi.

La gara femminile ha visto invece visto prevalere al fotofinish la nipponica Tsubaki Niki ai danni dell’olandese Michelle Dekker. Sul podio anche la svizzera Flurina Neva Baetschi, che ha avuto la meglio sulla ceca Zuzana Maderova nella Small Final. Si sono fermate relativament presto le azzurre. Jasmin Coratti e Lucia Dalmasso sono andate fuori ai quarti contro le due future finaliste, mentre Elisa Caffont aveva alzato bandiera bianca nella battera di ottavi di finale.

LE CLASSIFICHE GENERALI

Daniele Bagozza diventa leader della classifica generale, operando il sorpasso ai danni dello sloveno Tim Mastnak, con Maurizio Bormolini in terza posizione e anche Gabriel Messner in top-10. Nella femminile Jasmin Coratti è in quarta piazza dietro a Miki, Payer e Krol-Was. In top-10 anche Caffont e Dalmasso.

CLASSIFICA MASCHILE

Daniele Bagozza (ITA) 348.00 Tim Mastnak (SLO) 328.00 Maurizio Bormolini (ITA) 295.00 Benjamin Karl (AUT) 262.00 Arvid Auner (AUT) 248.00 Andreas Prommegger (AUT) 246.00 Gabriel Messner (ITA) 231.00 Fabian Obmann (AUT) 225.00 Radoslav Yankov (BUL) 224.00 Sangkyum Kim (KOR) 219.00

CLASSIFICA FEMMINILE