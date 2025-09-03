A Bangkok le campionesse olimpiche travolgono 3-0 la squadra di Lavarini e centrano la 34ª vittoria consecutiva. Ora sfida a Francia o Brasile

L’Italvolley femminile non si ferma più. Le azzurre allenate da Julio Velasco, già campionesse olimpiche a Parigi 2024 e fresche vincitrici della Nations League, hanno battuto in tre set la Polonia del CT italiano Stefano Lavarini (25-17, 25-21, 25-18) nei quarti di finale dei Mondiali in corso a Bangkok, staccando così il pass per la semifinale.

In un Indoor Stadium Huamark gremito e caloroso, l’Italia ha imposto il proprio gioco sin dal primo pallone, con Anna Danesi e compagne abili a chiudere ogni tentativo di rimonta delle polacche. Una vittoria netta che conferma lo stato di forma e la solidità mentale di un gruppo capace di inanellare numeri da record: sono ora 34 le vittorie consecutive in match ufficiali, un filotto impressionante che consolida la nazionale tricolore come una delle grandi favorite al titolo iridato.

In semifinale, le azzurre affronteranno la vincente del quarto di finale tra Francia e Brasile, in programma domani. Dall’altra parte del tabellone si conosce già la prima semifinalista: il Giappone, capace di superare l’Olanda per 3-2, attende ora la vincente di Usa-Turchia.

Velasco può sorridere: la sua Italia continua a sognare e a far sognare i tifosi.