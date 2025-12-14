Il norvegese Timon Haugan vince lo slalom maschile di Val d’Isère davanti a Meillard e Kristoffersen. Grande rimonta di Alex Vinatzer, quarto recuperando 21 posizioni. Settimo Tommaso Sala.

È Timon Haugan il vincitore dello slalom maschile di Val d’Isère, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026. Il norvegese, secondo al termine della prima manche, ha costruito il successo nella discesa decisiva, chiudendo con il tempo complessivo di 1’37″89.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Alle sue spalle si piazza lo svizzero Loic Meillard, staccato di 28 centesimi, mentre completa il podio l’altro norvegese Henrik Kristoffersen, terzo a 0″34. Una gara estremamente combattuta, decisa sul filo dei dettagli, con distacchi minimi tra i primi.

Protagonista azzurro di giornata è stato Alex Vinatzer, autore di una rimonta clamorosa nella seconda manche: l’altoatesino ha recuperato ventuno posizioni, chiudendo al quarto posto a 1″10 dal vincitore, sfiorando il podio e confermando segnali di crescita importanti.

Buona prova anche per Tommaso Sala, che dopo il nono tempo della prima manche ha mantenuto solidità nella seconda, concludendo settimo. Giornata amara invece per Tobias Kastlunger, primo degli italiani a partire nella manche decisiva, ma costretto al ritiro.

Con questo risultato Haugan rafforza la propria posizione nelle zone alte della classifica generale, mentre per l’Italia arrivano indicazioni incoraggianti soprattutto da Vinatzer in ottica stagione.

Ordine d’arrivo – Slalom maschile Val d’Isère

Timon Haugan (Nor) 1’37″89 Loic Meillard (Sui) +0″28 Henrik Kristoffersen (Nor) +0″34 Alex Vinatzer (Ita) +1″10 Oscar Andreas Sandvik (Nor) +1″24 Hans Grahl-Madsen (Nor) +1″31 Tommaso Sala (Ita) +1″38 Marco Schwarz (Aut) +1″59 Steven Amiez (Fra) +1″60 Matthias Iten (Sui) +1″66

DNF: Tobias Kastlunger (Ita)

Classifica generale Coppa del Mondo (Top 10)