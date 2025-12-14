Doppietta di Orban, gol decisivo in pieno recupero: il Verona espugna Firenze e affonda una Fiorentina sempre più ultima. Viola fragili, contestati e ora con la retrocessione che fa paura.

Il Verona espugna il Franchi imponendosi 2-1 sulla Fiorentina grazie a una doppietta di Orban, con il secondo gol realizzato in piena zona Cesarini. Un colpo durissimo per i viola, che restano ultimi in classifica e vedono avvicinarsi in maniera sempre più concreta lo spettro della retrocessione.

Una prova deludente quella dei padroni di casa, incapaci di reagire in uno scontro diretto fondamentale. Invece di mostrare orgoglio e compattezza, la squadra di Vanoli ha evidenziato tutti i propri limiti, incassando l’ennesima sconfitta davanti al proprio pubblico.

Le difficoltà della Fiorentina emergono fin dai primi minuti: manovra lenta, poco fluida, centrocampo in affanno sia nella costruzione che nella fase di filtro. A complicare ulteriormente il quadro c’è la scarsa lucidità sotto porta di Kean, che al 17′ e al 28′ non riesce a concretizzare due ottime occasioni create dai lanci di Pongracic e Fagioli, trovando sempre pronto Montipò.

A sbloccare la gara è invece il Verona nel finale di primo tempo. Orban, subentrato all’infortunato Giovane, approfitta di una difesa viola completamente disattenta e batte De Gea sul suo palo, firmando lo 0-1. I veneti avevano già fatto capire di essere in partita al 4′, colpendo una traversa con Bernede, per poi abbassarsi e attendere l’occasione giusta per colpire.

Nella ripresa l’atteggiamento della Fiorentina è più aggressivo e il Verona viene costretto nella propria metà campo. Tuttavia sono ancora gli ospiti a sprecare un’occasione enorme con Orban, che attorno all’ora di gioco fallisce il possibile raddoppio. I viola rispondono con un pallonetto di Kean al 65′ che supera Montipò ma termina fuori dallo specchio.

Il pareggio arriva in modo rocambolesco: un’autorete di Unai Núñez, dopo una respinta del proprio portiere ancora su Kean, rimette momentaneamente la gara in equilibrio. Serve poi un miracolo di De Gea per negare il gol a Gagliardini, mentre sul ribaltamento di fronte Gudmundsson sbaglia il tempo dell’assist per Kean, solo davanti a Montipò.

Il finale è teso e nervoso, con l’espulsione di Zanetti e la sensazione di un pareggio che non soddisferebbe nessuno. Ma quando il match sembra ormai avviato verso l’1-1, Orban si libera di Fortini e firma il gol del definitivo 2-1, regalando tre punti pesantissimi al Verona e gettando la Fiorentina in una crisi sempre più profonda.