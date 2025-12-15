Secondo posto nel Team Pursuit maschile e terza piazza per Giovannini nella Mass Start: si chiude con segnali incoraggianti la quarta tappa di Coppa del Mondo di pattinaggio velocità su pista lunga.

Ad Hamar, in Norvegia, si è completata domenica 14 dicembre la quarta tappa della Coppa del Mondo di pattinaggio velocità su pista lunga, ospitata nello storico impianto dell’Olympic Hall. Sette le competizioni disputate nella giornata conclusiva: Team Pursuit, seconde gare dei 500 metri, Mass Start e staffetta mista, con risultati complessivamente positivi per la spedizione azzurra.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Come da regolamento, le gare sono state suddivise tra Division A, riservata ai migliori atleti del ranking mondiale, e Division B, categoria cadetta che consente la promozione al livello superiore a partire dall’appuntamento successivo.

Division A

Team Pursuit maschile

Prestazione di grande spessore per il terzetto composto da Davide Ghiotto, Michele Malfatti e Andrea Giovannini (tutti Fiamme Gialle), che ha fermato il cronometro su 3’42”62, conquistando il secondo posto alle spalle degli Stati Uniti (3’40”28). Terza l’Olanda in 3’43”04. Un podio che conferma il valore del gruppo azzurro, riscattando la sfortunata caduta di Salt Lake City che aveva causato la retrocessione in Division B nella tappa successiva di Calgary.

Mass Start maschile

Ancora Andrea Giovannini protagonista con un eccellente terzo posto, frutto di una gestione intelligente della gara e di uno sprint finale impeccabile. Vittoria per lo statunitense Jordan Stolz, davanti al belga Bart Swings. Giovannini sale così al secondo posto nella classifica di specialità, a 22 punti dal leader Jorrit Bergsma.

500 metri femminili

Settima posizione per Serena Pergher (Fiamme Oro), che chiude in 38”05. Il successo va alla giapponese Yukino Yoshida (37”65), davanti a Kaja Ziomek-Nogal e Min-Sun Kim (entrambe 37”83).

Mass Start femminile

Francesca Lollobrigida (C.S. Aeronautica) conclude settima, inserendosi nel gruppo che si è giocato il podio alle spalle dell’olandese Bente Kerkhoff, vincitrice davanti a Marijke Groenewoud e alla canadese Ivanie Blondin.

Division B

500 metri maschili

Ottimo terzo posto per Jeffrey Rosanelli (Fiamme Gialle) con il tempo di 34”93, risultato che mantiene vive le ambizioni di promozione.

Mass Start femminile

Linda Rossi (Fiamme Azzurre) chiude quinta, sprintando nel gruppo in lotta per il terzo gradino del podio.

500 metri femminili

Maybritt Vigl (C.S. Carabinieri) ottiene il 17° tempo in 39”36.

Mass Start maschile

Daniele Di Stefano (Fiamme Oro) termina diciottesimo.

La quinta e ultima tappa di Coppa del Mondo è in programma a Inzell, in Germania, dal 23 al 25 gennaio 2026. Prima, però, spazio ai Campionati Europei, in calendario a Tomaszów Mazowiecki (Polonia) dal 9 all’11 gennaio.