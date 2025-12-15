Prestazione impeccabile dell’azzurra nell’inseguimento di Hochfilzen: rimonta dal 14° posto, quattro poligoni perfetti e primo successo dopo 21 mesi. Italia in grande crescita in Coppa del Mondo.

La perfezione, non ci sono altre parole possibili. Lisa Vittozzi è stata semplicemente implacabile nell’inseguimento che ha chiuso, domenica 14 dicembre, la tappa di Coppa del Mondo di biathlon a Hochfilzen, in Austria. Una gara straordinaria che ha trasformato il 14° posto della sprint in una vittoria di altissimo spessore, riportando l’azzurra sul gradino più alto del podio ventuno mesi dopo il trionfo di Canmore, quello che aveva certificato la conquista della Coppa del Mondo 2023/24.

La sappadina ha messo in scena una prestazione esemplare sotto ogni aspetto. Quattro poligoni perfetti, eseguiti con precisione, rapidità ed efficacia, le hanno consentito di completare una rimonta clamorosa e di uscire davanti a tutte dall’ultima sessione di tiro. Nel giro finale Vittozzi ha gestito con grande intelligenza il vantaggio, impedendo qualsiasi tentativo di rientro alle avversarie.

Sul traguardo arriva il tempo di 28’31″5, accompagnato da un elegante inchino che suggella una vittoria dal forte valore simbolico. Alle sue spalle chiude Anna Magnusson (+11″4), autrice di una gara solida (0-0-1-0), mentre il terzo posto va alla norvegese Maren Kirkeeide (+39″5), nonostante tre errori complessivi al tiro (1-1-1-0).

Dopo un anno di stop forzato, Vittozzi è tornata a vincere nel giro di appena cinque gare, confermando il proprio rientro ai massimi livelli e rafforzando ulteriormente l’eccellente avvio di stagione dell’Italia del biathlon, sempre più competitiva sia al femminile che al maschile.

Giornata positiva anche per Dorothea Wierer, che paga due errori centrali nella gara (0-1-1-0) ma riesce comunque a chiudere nona a 54″9, mantenendosi stabilmente nelle posizioni di vertice della classifica generale. Buona prova anche per Rebecca Passler, che con un solo errore iniziale (1-0-0-0) recupera ben venticinque posizioni, terminando 27ª a 2’02. Samuela Comola (0-0-0-2) completa la giornata azzurra entrando in zona punti con il 40° posto.

In classifica generale Anna Magnusson conserva la leadership con 314 punti, davanti a Kirkeeide (260) e Jeanmonnot (241). Wierer sale al quinto posto con 225 punti, mentre Vittozzi compie una grande scalata ed è ora settima a quota 204.

La Coppa del Mondo riprenderà giovedì 18 dicembre dalla francese Le Grand Bornand, con la sprint femminile, seguita da inseguimento e dalle prime mass start della stagione.