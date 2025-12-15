Al Pala Pippo Coppola va in scena il Campionato Italiano Gold di Serie A: Aerobica Evolution si conferma campione d’Italia davanti ad Agorà e Valentia.

Monte di Procida celebra l’élite dell’aerobica italiana.

Al Pala Pippo Coppola il Campionato Italiano Gold di Serie A ha confermato lo splendore di una disciplina in costante crescita, al termine di una giornata intensa e tecnicamente di altissimo livello. L’evento, organizzato dalla ASD Chige della presidente Celeste Barone, con la direzione di gara affidata a Giorgio Illiano, ha rappresentato uno dei momenti più significativi della stagione federale.

In giuria superiore, la Direttrice Tecnica Nazionale Luisa Righetti e la Direttrice dei giudici Monica Darone, membro del Comitato Tecnico Europeo, hanno garantito la correttezza del verdetto finale in una disciplina che continua a esprimere eccellenze mondiali e continentali, come già ribadito a Pesaro nel 2024 e a Ganja, in Azerbaijan, poche settimane fa.

A prendersi la scena è stata ancora una volta la ASD Aerobica Evolution, che con il punteggio complessivo di 85,725 ha confermato il tricolore già conquistato nel 2024, scrivendo una pagina importante della propria storia: sesto scudetto assoluto, terzo consecutivo, simbolo di un dominio costruito su continuità, profondità di squadra e altissimo spessore tecnico in pedana.

Determinanti i parziali dei campioni d’Italia, capaci di fare la differenza nei momenti chiave della competizione. Nell’individuale femminile, Elisa Marras apre la strada con un solido 19,050, mostrando sicurezza, controllo e qualità esecutiva. Ancora più incisivo il contributo della coppia mista, sempre con Marras protagonista insieme ad Andrea Colnago, che vale 19,350, uno dei punteggi più alti dell’intera giornata.

Il Gruppo – formato da Colnago, Elison Alborghetti, Cristian Leidi, Alice Pettinari e Lucrezia Rexhepi – completa l’opera con 18,00, confermando compattezza e precisione, mentre il bonus di 29,075, ereditato dalla Coppa Campioni, chiude il conto di una squadra capace di imporsi in ogni specialità e categoria.

Alle spalle della compagine bergamasca del presidente Fausto Oberti e delle tecniche Barbara Botti ed Elisabetta Oberti, si ferma a un soffio dalla vetta la Ginnastica Agorà SSD di Paolo Pasqualoni, seconda con 85,122. Una prova di grande spessore quella del team guidato da Sara Natella ed Emanuele Caponera, capace di tenere aperta la sfida fino all’ultima routine.

Più staccata, ma meritatamente sul podio, la ASD Ginnastica Valentia di Angelo Buzio e Stefano Cresta, terza con 76,775, brava a gestire la pressione sotto la guida di Alyssa Beltrame e Chiara Celentano, consolidando la propria posizione tra le grandi della Serie A.

Seguono in classifica Sportinsieme (quarta con 71,875), Aertwist (quinta con 69,943) e la Fitness Trybe di Pomigliano d’Arco, sesta con 69,750, guidata dal direttore sportivo azzurro Graziano Piccolo, a testimonianza di un campionato equilibrato e capace di coinvolgere il pubblico sugli spalti.

A Monte di Procida, in contemporanea con la Serie A Gold, si sono svolte anche le competizioni della Winter Cup, con tutte le classifiche di specialità per ogni fascia d’età, e il Campionato Nazionale Allieve e Allievi Gold. Lo scudetto resta cucito sulle maglie dell’Aerobica Evolution, che non si limita a vincere, ma continua a costruire una vera e propria era dell’aerobica italiana.

A trionfare, però, è l’intero movimento AERO FGI, che oggi conta oltre 1.500 praticanti, protagonista di una giornata di sport e spettacolo sotto il Vesuvio, al cospetto del Golfo di Napoli.

Lo streaming dell’evento è stato garantito su Sportface TV già dalle 9:15, con collegamenti, approfondimenti e aggiornamenti in tempo reale prima dell’avvio ufficiale delle gare.