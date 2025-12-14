Secondo podio consecutivo per Sofia Goggia in Svizzera: nel primo SuperG stagionale è terza alle spalle di Alice Robinson e Romane Miradoli. Buone indicazioni anche per Curtoni e Pirovano.

Secondo podio in due giorni per Sofia Goggia a Sankt Moritz, nel giorno dell’impresa di Alice Robinson nel primo SuperG femminile della stagione di Coppa del Mondo di sci alpino. Il tempo di 1’14″84 regala alla neozelandese la prima vittoria in carriera nella specialità, davanti alla francese Romane Miradoli, seconda a soli 8 centesimi, e alla fuoriclasse azzurra, terza a 0″19.

Per Goggia si tratta del 64° podio in Coppa del Mondo, il nono proprio a St. Moritz, a conferma di un feeling speciale con la pista svizzera. L’azzurra bissa così il terzo posto ottenuto nella discesa libera di sabato, mostrando segnali di crescente solidità dopo il rientro alle competizioni.

Ai piedi del podio si è fermata Lindsey Vonn, quarta a 0″27, mentre buona prova anche per le altre italiane: Elena Curtoni ha chiuso sesta a 0″53, davanti a Laura Pirovano, ottava a 0″60. È invece caduta Emma Aicher, vincitrice della discesa del giorno precedente, mentre Mikaela Shiffrin è uscita di scena nel suo ritorno alle gare di velocità.

Le parole di Sofia Goggia

«Ho mostrato continuità e solidità. Scendendo sentivo di avere un margine importante, ma essere terza con questo margine è un segnale positivo», ha spiegato Goggia ai microfoni di Rai Sport.

«Questi risultati mi danno tanta fiducia. In partenza ero tranquilla, avevo le linee bene in testa e mi sono fidata dei miei allenatori e dei miei piedi. So però che posso ancora spingere di più nelle curve», ha aggiunto la campionessa azzurra.

Ordine d’arrivo – SuperG femminile St. Moritz

Alice Robinson (Nzl) 1’14″84 Romane Miradoli (Fra) +0″08 Sofia Goggia (Ita) +0″19 Lindsey Vonn (Usa) +0″27 Laura Gauche (Fra) +0″38 Malorie Blanc (Sui) +0″53 Elena Curtoni (Ita) +0″53 Laura Pirovano (Ita) +0″60

Classifica generale Coppa del Mondo (Top 10)