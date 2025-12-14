L’Inter domina per diverso tempo ma dopo spreca e rischia anche grosso. Tre punti importanti che valgono il sorpasso a Napoli e Milan.

Terza vittoria consecutiva in campionato per l’Inter di Cristian Chivu che espugna Marassi con un sofferto 2 a 1 e ottiene tre punti fondamentali che valgono in classifica il sorpasso a Milan e Napoli, entrambe stoppate nella giornata odierna. Una gara a due facce ma i padroni di casa non mollano e ci provano fino alla fine, riuscendo comunque a impaurire i nerazzurri.

Genoa Inter 1-2, si decide tutto nel primo tempo

La vittoria dell’Inter si ottiene tutta nel primo tempo con le reti di Bisseck e Lautaro Martinez e l’argentino insacca con un vero bolide e si porta cosi al posto di capocannoniere in serie A. L’Inter spreca molto e manca in diverse occasioni il tris, specialmente Lautaro ha un paio di chance ma non ottiene il pass per chiudere la sfida.

Vitinha invece sfrutta una clamorosa disattenzione difensiva e riapre la gara, nel finale ci prova Ekuban ma Sommer è attento e l’Inter mantiene il risultato e risponde alle polemiche dopo la sconfitta con il Liverpool. Tre punti decisivi e primato in solitario con un punto di vantaggio sul Milan e ora due sul Napoli.