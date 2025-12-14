Parole incredibili per celebrare quello che è attualmente Jannik Sinner. La rivelazione lascia tutti davvero increduli.

Jannik Sinner è al momento il più grande orgoglio italiano, uno sportivo che non va sottovalutato e che sicuramente potrà essere ricordato come il tennista italiano più vincente di sempre. Anche il 2025 lo ha visto protagonista, due titoli del Grande Slam e le Atp Finals, una serie di successi che lo hanno celebrato in Italia e nel mondo. Di tennis ora non c’è traccia ma nelle ultime ore sono arrivate nuove dichiarazioni riguardo il tennista azzurro.

Sinner celebrato sulla Rai, le parole sono nette

Nel corso dell’ultima puntata di Ballando con le Stelle tanto tennis e oltre al solito concorrente Fabio Fognini hanno partecipato anche Paolo Bertolucci e Adriano Panatta ed i due hanno fatto un autentico show per tenere alto lo spettacolo e allo stesso tempo hanno avuto belle parole per il numero due al mondo Jannik Sinner. A riguardo Bertolucci ha dichiarato: “Sinner è un vero fenomeno!” e Panatta ha proseguito continuando:

“Non credo che Jannik sia umano, viene da un altro pianeta, un’altra costellazione e non è normale quello che fa” e i due ex tennisti hanno sottolineato elogiando le doti dei due fenomeni.