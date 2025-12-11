Nello splendido scenario di Monte di Procida va in scena il Campionato Nazionale di Serie A di Ginnastica Aerobica. La sfida tra i migliori club d’Italia decreterà la società vincitrice dello scudetto 2025. Live dalle 9.15 su Sportface TV.

Weekend di grande ginnastica aerobica a Monte di Procida, dove il Pala Pippo Coppola ospita i Campionati Nazionali Serie A, B, Squadra Allievi/e Gold e Serie D Silver 2025, ultima tappa di una stagione che ha consacrato la crescita del movimento italiano. L’evento, organizzato dalla ASD Chige nel quadro del calendario federale, porta in pedana atleti e atlete che hanno brillato ai recenti Mondiali, insieme alle giovani promesse che rappresentano il futuro di questa disciplina in continua espansione.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

La giornata clou sarà domenica 14 dicembre, quando la Serie A, la Serie B e le gare di Squadra Allievi/e Gold andranno in scena davanti al pubblico del palazzetto flegreo e in diretta su Sportface TV, a partire dalle ore 9.15.

Programma del weekend

Sabato 13 dicembre

ore 14.30 – Riunione di giuria

ore 14.45 – Controllo tesseramenti

ore 15.00 – Campionato Serie D e Winter Cup Silver Eccellenza

A seguire – Premiazioni

Domenica 14 dicembre

ore 09.45 – Controllo tesseramenti

ore 10.00 – Campionato Serie A, Serie B, Squadra Allievi/e Gold e Winter Cup Gold

A seguire – Premiazioni

La diretta streaming dell’evento sarà disponibile su Sportface TV a partire dalle 9.15, anticipando il via ufficiale delle competizioni con collegamenti, approfondimenti e aggiornamenti in tempo reale.

Una chiusura di stagione dal respiro nazionale

Questa ultima tappa dell’anno rappresenta non solo una verifica conclusiva della stagione agonistica, ma anche una vetrina per atleti e società che stanno contribuendo a elevare il livello tecnico dell’aerobica italiana. La partecipazione di protagonisti dei Mondiali e di giovani talenti rende l’appuntamento particolarmente atteso dagli appassionati.

La Federazione, attraverso le disposizioni ufficiali riportate nel documento federale, ricorda inoltre obblighi organizzativi, procedure di sicurezza, gestione delle classifiche e adempimenti amministrativi per società e segreterie gara.

Appuntamento a Monte di Procida

Il Pala Pippo Coppola, in via Bellavista, è pronto ad accogliere pubblico, tecnici e giudici per un evento che unisce competizione, spettacolo e la voglia di chiudere nel migliore dei modi l’anno dell’aerobica italiana. Domenica l’appuntamento è doppio: in pedana e in diretta su Sportface TV.