Ginnastica aerobica, domenica 14 dicembre in diretta su Sportface TV la Serie A da Monte di Procida
Nello splendido scenario di Monte di Procida va in scena il Campionato Nazionale di Serie A di Ginnastica Aerobica. La sfida tra i migliori club d’Italia decreterà la società vincitrice dello scudetto 2025. Live dalle 9.15 su Sportface TV.
Weekend di grande ginnastica aerobica a Monte di Procida, dove il Pala Pippo Coppola ospita i Campionati Nazionali Serie A, B, Squadra Allievi/e Gold e Serie D Silver 2025, ultima tappa di una stagione che ha consacrato la crescita del movimento italiano. L’evento, organizzato dalla ASD Chige nel quadro del calendario federale, porta in pedana atleti e atlete che hanno brillato ai recenti Mondiali, insieme alle giovani promesse che rappresentano il futuro di questa disciplina in continua espansione.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
La giornata clou sarà domenica 14 dicembre, quando la Serie A, la Serie B e le gare di Squadra Allievi/e Gold andranno in scena davanti al pubblico del palazzetto flegreo e in diretta su Sportface TV, a partire dalle ore 9.15.
Programma del weekend
Sabato 13 dicembre
ore 14.30 – Riunione di giuria
ore 14.45 – Controllo tesseramenti
ore 15.00 – Campionato Serie D e Winter Cup Silver Eccellenza
A seguire – Premiazioni
Domenica 14 dicembre
ore 09.45 – Controllo tesseramenti
ore 10.00 – Campionato Serie A, Serie B, Squadra Allievi/e Gold e Winter Cup Gold
A seguire – Premiazioni
La diretta streaming dell’evento sarà disponibile su Sportface TV a partire dalle 9.15, anticipando il via ufficiale delle competizioni con collegamenti, approfondimenti e aggiornamenti in tempo reale.
SEGUI L’EVENTO
Una chiusura di stagione dal respiro nazionale
Questa ultima tappa dell’anno rappresenta non solo una verifica conclusiva della stagione agonistica, ma anche una vetrina per atleti e società che stanno contribuendo a elevare il livello tecnico dell’aerobica italiana. La partecipazione di protagonisti dei Mondiali e di giovani talenti rende l’appuntamento particolarmente atteso dagli appassionati.
La Federazione, attraverso le disposizioni ufficiali riportate nel documento federale, ricorda inoltre obblighi organizzativi, procedure di sicurezza, gestione delle classifiche e adempimenti amministrativi per società e segreterie gara.
Appuntamento a Monte di Procida
Il Pala Pippo Coppola, in via Bellavista, è pronto ad accogliere pubblico, tecnici e giudici per un evento che unisce competizione, spettacolo e la voglia di chiudere nel migliore dei modi l’anno dell’aerobica italiana. Domenica l’appuntamento è doppio: in pedana e in diretta su Sportface TV.