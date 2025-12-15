Sport in tv: si chiude la 15^ giornata di Serie A con Roma-Como e non solo, il programma
Ultima gara della 15^ giornata di Serie A tra Roma e Como questa sera per lo sport in tv ma non solo: ecco il programma dettagliato.
Inizia una nuova settimana e non mancano nuovi appuntamenti sportivi da non perdere. Ecco il programma dettagliato di questo lunedì 15 dicembre con gli orari e dove vedere tutti gli eventi – tra cui Roma-Como di Serie A – in tv e in streaming.
Sport in tv: il programma di questo lunedì 15 dicembre
2.20 Football americano, NFL: Dallas Cowboys-Minnesota Vikings – Diretta streaming su DAZN
13.30 Freccette, Mondiali: quinta giornata, sessione pomeridiana – Diretta streaming su DAZN
18.55 Sci freestyle, Coppa del Mondo: qualificazioni skicross ad Arosa – Nessuna copertura tv e streaming
20.00 Freccette, Mondiali: quinta giornata, sessione serale – Diretta streaming su DAZN
20.30 Calcio, Serie C: Foggia-Monopoli – Diretta tv su Rai Sport e Sky Sport 255; live streaming su Rai Play, Sky Go e NOW
20.30 Calcio, Serie C: Crotone-Casarano – Diretta tv su Sky Sport Mix; live streaming su Sky Go e NOW
20.30 Calcio, Serie C: Arezzo-Pineto – Diretta tv su Sky Sport 253; live streaming su Sky Go e NOW
20.30 Calcio, Serie C: Vis Pesaro-Ravenna – Diretta tv su Sky Sport Arena; live streaming su Sky Go e NOW
20.45 Calcio, Serie A: Roma-Como – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K; live streaming su Sky Go, NOW e DAZN
21.00 Calcio, Liga: Vallecano-Betis – Diretta streaming su DAZN
21.00 Calcio, Premier League: Manchester United-Bournemouth – Diretta tv su Sky Sport Max; live streaming su Sky Go e NOW