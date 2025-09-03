Derby, big match e primo turno infrasettimanale di Serie A: tutte le date da segnare in calendario fino a fine novembre.

La Lega Serie A ha reso noti anticipi e posticipi delle gare dalla 4ª alla 12ª giornata del campionato Enilive. Un calendario ricco di big match, derby e sfide ad alta intensità che accompagneranno i tifosi fino a fine novembre, intervallati dalle finestre dedicate alla Coppa Italia e alle qualificazioni della Nazionale ai Mondiali 2026.

Subito Juve-Inter e Lazio-Roma

Dopo la pausa, il campionato riprenderà col botto: sabato 13 settembre alle 18.00 andrà in scena Juventus-Inter, anticipo della 3ª giornata che accenderà immediatamente la corsa scudetto. Una settimana dopo, domenica 21 settembre all’ora di pranzo, spazio al Derby della Capitale Lazio-Roma, altra sfida che promette spettacolo.

Coppa Italia in settimana

Dal 23 al 25 settembre spazio ai sedicesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa: tra le gare più attese spiccano Milan-Lecce (martedì 23, ore 21.00) e Torino-Pisa (giovedì 25, ore 21.00).

Big match di fine settembre e inizio ottobre

Il weekend del 27-28 settembre sarà all’insegna delle grandi sfide: sabato alle 18.00 Juventus-Atalanta, mentre domenica alle 20.45 ci sarà Milan-Napoli. La 6ª giornata (4-5 ottobre) regalerà un’altra domenica di fuoco: Fiorentina-Roma (15.00), Napoli-Genoa (18.00) e Juventus-Milan (20.45).

Nazionale in campo

L’11 e il 14 ottobre l’Italia tornerà protagonista con le qualificazioni mondiali: prima la trasferta in Estonia, poi la sfida a Udine contro Israele.

Il derby di Roma e Napoli-Inter

Alla 7ª giornata (18-20 ottobre) il palcoscenico sarà tutto per Roma-Inter (sabato 20.45), con altre sfide di cartello come Como-Juventus (domenica ore 12.30), Atalanta-Lazio (18.00) e Milan-Fiorentina (20.45). La settimana successiva, sabato 25 ottobre alle 18.00, riflettori puntati su Napoli-Inter, seguita da Lazio-Juventus domenica sera.

Primo turno infrasettimanale

Il campionato vivrà il suo primo turno infrasettimanale tra il 28 e il 30 ottobre: in programma Atalanta-Milan, Juventus-Udinese, Roma-Parma e Inter-Fiorentina, oltre a Lecce-Napoli (martedì 18.30).

Novembre di fuoco: derby e super sfide

Il mese di novembre inizierà con Milan-Roma (domenica 2 alle 20.45) e Napoli-Como (sabato 1 alle 18.00). L’8 novembre sarà la volta del Derby della Mole Juventus-Torino, mentre il 9 spiccano Napoli-Bologna (15.00) e Inter-Lazio (20.45).

Dopo la nuova sosta per le Nazionali (Estonia-Italia il 13 e Italia-Norvegia il 16 novembre a San Siro), la Serie A ripartirà il 22-23 novembre con tre big match da urlo: Fiorentina-Juventus, Napoli-Atalanta e soprattutto il Derby di Milano Inter-Milan.

Un calendario fitto e spettacolare che promette di infiammare l’autunno del calcio italiano.

IL CALENDARIO

4^ GIORNATA

19/09/2025 Venerdì 20.45 Lecce-Cagliari DAZN

20/09/2025 Sabato 15.00 Bologna-Genoa DAZN

20/09/2025 Sabato 18.00 Verona-Juventus DAZN

20/09/2025 Sabato 20.45 Udinese-Milan DAZN/SKY

21/09/2025 Domenica 12.30 Lazio-Roma DAZN

21/09/2025 Domenica 15.00 Cremonese-Parma DAZN

21/09/2025 Domenica 15.00 Torino-Atalanta DAZN

21/09/2025 Domenica 18.00 Fiorentina-Como DAZN/SKY

21/09/2025 Domenica 20.45 Inter-Sassuolo DAZN

22/09/2025 Lunedì 20.45 Napoli-Pisa DAZN/SKY

5^ GIORNATA

27/09/2025 Sabato 15.00 Como-Cremonese DAZN

27/09/2025 Sabato 18.00 Juventus-Atalanta * DAZN

27/09/2025 Sabato 20.45 Cagliari-Inter DAZN/SKY

28/09/2025 Domenica 12.30 Sassuolo-Udinese DAZN

28/09/2025 Domenica 15.00 Pisa-Fiorentina DAZN

28/09/2025 Domenica 15.00 Roma-Verona DAZN

28/09/2025 Domenica 18.00 Lecce-Bologna DAZN/SKY

28/09/2025 Domenica 20.45 Milan-Napoli* DAZN

29/09/2025 Lunedì 18.30 Parma-Torino DAZN

29/09/2025 Lunedì 20.45 Genoa-Lazio DAZN/SKY

6^ GIORNATA

03/10/2025 Venerdì 20.45 Verona-Sassuolo DAZN/SKY

04/10/2025 Sabato 15.00 Lazio-Torino DAZN

04/10/2025 Sabato 15.00 Parma-Lecce DAZN

04/10/2025 Sabato 18.00 Inter-Cremonese DAZN

04/10/2025 Sabato 20.45 Atalanta-Como DAZN/SKY

05/10/2025 Domenica 12.30 Udinese-Cagliari DAZN

05/10/2025 Domenica 15.00 Bologna-Pisa DAZN

05/10/2025 Domenica 15.00 Fiorentina-Roma DAZN

05/10/2025 Domenica 18.00 Napoli-Genoa DAZN/SKY

05/10/2025 Domenica 20.45 Juventus-Milan * DAZN

7^ GIORNATA

18/10/2025 Sabato 15.00 Lecce-Sassuolo DAZN

18/10/2025 Sabato 15.00 Pisa-Verona DAZN

18/10/2025 Sabato 18.00 Torino-Napoli DAZN

18/10/2025 Sabato 20.45 Roma-Inter* DAZN/SKY

19/10/2025 Domenica 12.30 Como-Juventus DAZN

19/10/2025 Domenica 15.00 Cagliari-Bologna DAZN

19/10/2025 Domenica 15.00 Genoa-Parma DAZN

19/10/2025 Domenica 18.00 Atalanta-Lazio DAZN/SKY

19/10/2025 Domenica 20.45 Milan-Fiorentina DAZN

20/10/2025 Lunedì 20.45 Cremonese-Udinese DAZN/SKY

8^ GIORNATA

24/10/2025 Venerdì 20.45 Milan-Pisa DAZN/SKY

25/10/2025 Sabato 15.00 Parma-Como DAZN

25/10/2025 Sabato 15.00 Udinese-Lecce DAZN

25/10/2025 Sabato 18.00 Napoli-Inter* DAZN

25/10/2025 Sabato 20.45 Cremonese-Atalanta DAZN/SKY

26/10/2025 Domenica 12.30 Torino-Genoa DAZN

26/10/2025 Domenica 15.00 Sassuolo-Roma DAZN

26/10/2025 Domenica 15.00 Verona-Cagliari DAZN

26/10/2025 Domenica 18.00 Fiorentina-Bologna DAZN/SKY

26/10/2025 Domenica 20.45 Lazio-Juventus * DAZN

9^ GIORNATA

28/10/2025 Martedì 18.30 Lecce-Napoli DAZN

28/10/2025 Martedì 20.45 Atalanta-Milan DAZN

29/10/2025 Mercoledì 18.30 Como-Verona DAZN

29/10/2025 Mercoledì 18.30 Juventus-Udinese DAZN

29/10/2025 Mercoledì 18.30 Roma-Parma DAZN/SKY

29/10/2025 Mercoledì 20.45 Bologna-Torino DAZN

29/10/2025 Mercoledì 20.45 Genoa-Cremonese DAZN

29/10/2025 Mercoledì 20.45 Inter-Fiorentina DAZN/SKY

30/10/2025 Giovedì 18.30 Cagliari-Sassuolo DAZN

30/10/2025 Giovedì 20.45 Pisa-Lazio DAZN/SKY

10^ GIORNATA

01/11/2025 Sabato 15.00 Udinese-Atalanta DAZN

01/11/2025 Sabato 18.00 Napoli-Como DAZN

01/11/2025 Sabato 20.45 Cremonese-Juventus DAZN/SKY

02/11/2025 Domenica 12.30 Verona-Inter DAZN

02/11/2025 Domenica 15.00 Fiorentina-Lecce DAZN

02/11/2025 Domenica 15.00 Torino-Pisa DAZN

02/11/2025 Domenica 18.00 Parma-Bologna DAZN/SKY

02/11/2025 Domenica 20.45 Milan-Roma DAZN

03/11/2025 Lunedì 18.30 Sassuolo-Genoa DAZN

03/11/2025 Lunedì 20.45 Lazio-Cagliari DAZN/SKY

11^ GIORNATA

07/11/2025 Venerdì 20.45 Pisa-Cremonese DAZN/SKY

08/11/2025 Sabato 15.00 Como-Cagliari DAZN

08/11/2025 Sabato 15.00 Lecce-Verona DAZN

08/11/2025 Sabato 18.00 Juventus-Torino * DAZN

08/11/2025 Sabato 20.45 Parma-Milan DAZN/SKY

09/11/2025 Domenica 12.30 Atalanta-Sassuolo DAZN

09/11/2025 Domenica 15.00 Bologna-Napoli DAZN

09/11/2025 Domenica 15.00 Genoa-Fiorentina DAZN

09/11/2025 Domenica 18.00 Roma-Udinese DAZN/SKY

09/11/2025 Domenica 20.45 Inter-Lazio * DAZN

12^ GIORNATA

22/11/2025 Sabato 15.00 Cagliari-Genoa DAZN

22/11/2025 Sabato 15.00 Udinese-Bologna DAZN

22/11/2025 Sabato 18.00 Fiorentina-Juventus * DAZN

22/11/2025 Sabato 20.45 Napoli-Atalanta DAZN/SKY

23/11/2025 Domenica 12.30 Verona-Parma DAZN

23/11/2025 Domenica 15.00 Cremonese-Roma DAZN

23/11/2025 Domenica 18.00 Lazio-Lecce DAZN/SKY

23/11/2025 Domenica 20.45 Inter-Milan * DAZN

24/11/2025 Lunedì 18.30 Torino-Como DAZN/SKY

24/11/2025 Lunedì 20.45 Sassuolo-Pisa DAZN