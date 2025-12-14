Tre punti fondamentali nella corsa Champions League per la Juventus. Spettacolo e belle reti al Dall’Ara ed un successo davvero fondamentale.

Una bella prestazione e tre punti fondamentali nella corsa alla Champions League. In attesa di Roma-Como la Juve espugna il Dall’Ara e batte – anche abbastanza a sorpresa – il Bologna. Decide una rete di Cabal, Spalletti lo lancia nella ripresa e il difensore firma una rete che vale tantissimo nella lotta al quarto posto ed ora i bianconeri sono ad un punto dalla Roma, domani impegnati contro la squadra di Cesc Fabregas.

Spettacolo durante Bologna-Juve, i bianconeri ottengono la vittoria

Nel primo tempo meglio il Bologna che ha qualche occasione e Di Gregorio salva in almeno un paio di occasioni mentre nella Juve è Yildiz il faro della squadra, davanti c’è un Jonathan David ancora in grosse difficoltà. A fine primo tempo grandissima chance per il Bologna che prende la traversa con Zortea, aiuta ancora Di Gregorio.

Nel secondo tempo la Juve va meglio, Spalletti indovina il cambio con Cabal che dopo un corner battuto corto firma la rete del vantaggio di testa e poco dopo cambia la partita con l’espulsione di Heggem. Il Bologna è stanco e in dieci e la Juve legittima il vantaggio e sfiora almeno in un paio di occasioni il raddoppio, prima con Yildiz e poi nel finale con Openda. Tre punti fondamentali ed ora testa al prossimo big match contro la Roma.