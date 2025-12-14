Ancora una brutta prestazione del Napoli che dopo la sconfitta di Lisbona cade anche ad Udine. Ecco come è andata oggi.

Dopo il Milan frena anche il Napoli nel match odierno di serie A con gli azzurri che cadono a sorpresa ad Udine, in un ko meritato con i bianconeri che hanno approfittato della maggiore freschezza e dominato in lungo e in larga la gara. Due gol annullati, una traversa di Piotrowski e la rete decisiva di Ekkelenkamp che – come l’anno scorso – fa male al club azzurro con una perla dai 25 metri di gioco.

Serie A, Napoli ancora ko: la Fiorentina poi rischia grosso

Brutta sconfitta del Napoli che appare stanco e perde in tutti i confronti del match, Udinese che necessitava di rivincita e trova tre punti fondamentali per riscattarsi dopo un momento di difficoltà. Due gol annullati ad inizio ripresa ma Ekkelenkamp trova la rete decisiva e non basta l’assalto finale del Napoli che fatica comunque a creare, se non per due chance ottenute sui piedi di Hojlund e poi Lucca.

Nell’altro match di giornata sconfitta ‘suicida’ della Fiorentina che perde lo scontro diretto in casa contro la Fiorentina ed ora rischia davvero grosso in ottica salvezza. La Viola affonda sotto i colpi di Gift Orban, subentrato all’infortunato Giovane, ed autore di una splendida doppietta. Per la Fiorentina non basta l’autogol di Nunez ed una squadra in evidente difficoltà.