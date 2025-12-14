Tante emozioni nell’anticipo all’ora di pranzo tra il Milan di Massimiliano Allegri ed il Sassuolo che fa una grandissima partita.

In una sfida molto interessante all’ora di pranzo il Milan capolista sbatte contro un ottimo Sassuolo e non va oltre il 2 a 2 in una gara tra mille emozioni ed in bilico fino all’ultimo minuto. Nel finale il Sassuolo sfiora anche l’impresa e alla fine va quasi stretto al club neroverde la rete del pari mancata nel finale.

Milan e Sassuolo show, finisce cosi a San Siro

Parte forte il Sassuolo, subito avanti con una bella rete di Kone ma pian piano prende piede Bartesaghi che vive la più bella giornata della sua carriera e corona il match con una straordinaria doppietta. Il giovane rossonero firma cosi la sua prima rete in serie A e nella ripresa trova anche la seconda, in una gara che porterà grandi polemiche. Due gol annullati a Rabiot e Pulisic, il Milan sfiora il tris più volte ma dopo entra Laurientie che è l’uomo del match.

Il giocatore subentra a Fadera e trova subito la rete del pari, poi nei minuti finali è una spina nel fianco degli avversari e in particolare di Tomori e colpisce il palo che salva Maignan. Nel finale Nkunku sfiora il tris ma ci sono polemiche per un presunto rigore non concesso a Cheddira, atterrato da Pavlovic. Finisce in parità, il Milan fallisce ancora contro una neopromossa.