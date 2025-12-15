LeBron decisivo contro Phoenix, Curry da 48 punti non basta ai Warriors. Pesanti ko per Bucks e Pacers, Hawks e Timberwolves ok in casa.

Nella notte NBA i Los Angeles Lakers ritrovano il successo, ma lo fanno soffrendo più del previsto. Alla Crypto.com Arena finisce 116-114 contro i Phoenix Suns, al termine di una partita che i gialloviola avevano apparentemente chiuso nel quarto periodo, arrivando anche sul +20. La rimonta dei Suns, però, è furiosa e porta addirittura Phoenix sul +1 a pochi secondi dalla sirena.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

A risolvere la situazione è LeBron James, che prima provoca il secondo fallo tecnico di Dillon Brooks e poi realizza con freddezza i due liberi del controsorpasso. Per il numero 23 arrivano 26 punti, mentre Luka Doncic è il miglior realizzatore dei Lakers con 29 punti.

Prestazione monumentale, ma inutile, per Stephen Curry: il leader dei Golden State Warriors mette a referto 48 punti, con 16/26 dal campo e 12/19 da tre, ma i suoi cadono comunque per 136-131 contro i Portland Trail Blazers. È la seconda sconfitta consecutiva e la quarta nelle ultime sei gare per Golden State. Portland interrompe una striscia negativa di tre ko grazie ai 35 punti a testa di Jerami Grant e Shaedon Sharpe.

Momento complicato anche per i Cleveland Cavaliers, che incassano la sesta sconfitta nelle ultime nove partite. Dopo aver rimontato da -17 e trovato il pareggio nel quarto periodo, i Cavs crollano all’overtime contro i Charlotte Hornets, che si impongono 119-111. Decisivi i 29 punti di Kon Knueppel e le doppie doppie di Brandon Miller (25 punti e 13 rimbalzi) e Miles Bridges (20 punti e 10 rimbalzi).

Serata nera per gli Indiana Pacers, travolti in casa dai Washington Wizards per 108-89, ma soprattutto per i Milwaukee Bucks, protagonisti di uno dei peggiori tracolli stagionali: a Brooklyn arriva una sconfitta senza appello per 127-82, con 45 punti di scarto contro i Nets in una partita mai realmente in discussione.

Vincono con qualche brivido finale gli Atlanta Hawks, che resistono al rientro dei Philadelphia 76ers e chiudono sul 120-117, mentre successo casalingo anche per i Minnesota Timberwolves, vittoriosi 117-103 sui Sacramento Kings. Colpo esterno, infine, per i New Orleans Pelicans, che espugnano il campo dei Chicago Bulls con il punteggio di 114-104.