Ritorno clamoroso per il top club di Serie A: è sempre più viva l’ipotesi Carlo Ancelotti come nuovo allenatore per la prossima stagione.

Se si prende la carriera da allenatore di Carlo Ancelotti e si provano a raccontare tutti i record battuti, si potrebbe creare un docufilm dalla durata di circa cinque ore. Con 30 trofei conquistati, Re Carlo è l’allenatore italiano più vincente di sempre e il quinto tra tutti i tecnici della storia del calcio, alle spalle solo di Mircea Lucescu (37), Pep Guardiola (40) e Alex Ferguson (49).

Dopo aver allenato il Real Madrid dal 2013 al 2015, Ancelotti è tornato sulla panchina dei Blancos dal 2021 ed è proprio in Spagna che ha costruito i suoi migliori successi. Il palmares con il Real dice di due campionati spagnoli, due Coppe di Spagna e due Supercoppe spagnole, oltre alle tre Champions League, tre Supercoppe Europee e tre Coppe del Mondo per club.

Il rinnovo di contratto fino al giugno del 2026 è stato firmato poco fa, allontanando le voci di un suo possibile approdo sulla panchina della Nazionale brasiliana. Nonostante il rinnovo e nonostante le sue dichiarazioni dove ha affermato che il Real sarà il suo ultimo club in carriera, le strade tra Ancelotti e il Real Madrid potrebbero separarsi al termine di questa stagione.

In Spagna sono certi che Xabi Alonso prenderà il posto del suo ex allenatore la prossima estate, con Ancelotti che quindi potrebbe chiudere la sua gloriosa carriera. A meno che non si concretizzi un clamoroso ritorno in Serie A.

Ancelotti torna in Serie A, ipotesi a sorpresa

Ma dove potrebbe allenare in Serie A? Dopo aver guidato Parma, Juventus, Milan e Napoli, questa volta è la Roma a pensare al nome di Carlo Ancelotti come nuovo allenatore. Sarebbe un ritorno romantico, visto che con la maglia giallorossa ci ha giocato per ben otto anni dal 1979 fino al 1987, prima del suo passaggio al Milan dove ha chiuso la carriera da calciatore.

La Roma, che ha affidato la panchina a Claudio Ranieri fino al termine di questa stagione, è alla ricerca di un nuovo tecnico su cui preparare un progetto di rinascita dopo gli ultimi mesi disastrosi. Secondo “Il Corriere dello Sport”, oltre a Massimiliano Allegri, che pare essere in pole, e Vincenzo Montella, la società sta seriamente pensando anche a Carlo Ancelotti.

Non sarà facile, tanti fattori giocano a sfavore di questa ipotesi, ma i Friedkin non molleranno la presa fino a quando non sarà detta l’ultima parola.