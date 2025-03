Conegliano e Scandicci sperano di emulare Milano nell’andata dei quarti di finale della Cev Champions League 2024/2025 di volley femminile. Le meneghine di Stefano Lavarini, infatti, nella serata di martedì hanno travolto in tre set le turche dell’Eczacibasi Istanbul tra le mura amiche. Conegliano e Scandicci sono approdate direttamente ai quarti di finale dopo aver trionfato nei rispettivi gironi ed ora entrambe affrontano le trasferte in Polonia. L’obiettivo è vincere per avvicinarsi alle semifinali e tenere vivo il sogno di vedere tre italiane in Final Four, superando quanto fatto lo scorso anno, quando Conegliano e Milano arrivarono in semifinale per poi giocarsi la SuperFinal. Scopriamo, nel dettaglio, le avversarie di Conegliano e Scandicci in questi quarti di finale della massima competizione continentale per club.

Conegliano a Resovia, Scandicci a Lodz: obiettivo vincere

L’A. Carraro Imoco Conegliano deve vedersela ancora una volta con il Developres Rzeszow, la squadra più affrontata dalle pantere in Champions League. La corazzata veneta di Daniele Santarelli, infatti, ha già affrontato il Resovia sei volte, sempre nella fase a gironi e sempre vincendo. Wolosz e compagne arrivano a questa sfida da imbattute in stagione con una striscia aperta di 26 successi consecutivi. Le polacche guidate da coach Michal Masek, attualmente seconde nel campionato nazionale, sono passate dai Playoff di Champions, dove hanno eliminato le tedesche dell’Allianz MTV Stoccarda.

La capolista della Tauron Liga polacca, il PGE Grot Budowlani Łódź, è invece l’avversaria della Savino Del Bene Scandicci. Le toscane di Marco Gaspari vanno a caccia di una grande prestazione per lasciarsi subito alle spalle le sconfitte rimediate contro Milano e Novara nelle ultime due giornate di regular season e fare così il pieno di fiducia anche in vista dei Playoff. Non è però affatto scontato vincere in casa delle ragazze di Maciej Biernat, reduci dalla vittoria in campionato proprio contro il Resovia, ora staccata di un punto (ma con una partita in più). Łódź ha superato le serbe del Tent Obrenovac nei Playoff ed ora vuole avvantaggiarsi in vista del ritorno in Italia per proseguire l’avventura continentale.

Champions League 2025: programma e TV quarti Conegliano e Scandicci

Le partite di andata di Conegliano e Scandicci dei quarti di finale della Cev Champions League 2024/2025 verranno trasmesse in diretta tv sui canali Sky e su DAZN. Di seguito, gli orari e le informazioni dettagliate per seguire le due sfide.

MERCOLEDI’ 5 MARZO

18:00 PGE Grot Budowlani Łódź vs Savino Del Bene Scandicci – Diretta Sky Sport Arena e DAZN

20:30 Developres Rzeszów vs A. Carraro Imoco Conegliano – Diretta Sky Sport Arena e DAZN

MERCOLEDI’ 12 MARZO

18:00 Savino Del Bene Scandicci vs PGE Grot Budowlani Łódź – Diretta Sky Sport e DAZN

20:30 A. Carraro Imoco Conegliano vs Developres Rzeszów – Diretta Sky Sport e DAZN

FORMULA – I quarti di finale si svolgono con la formula delle gare di andata e ritorno: passa il turno la squadra che tra andata e ritorno totalizza il punteggio più alto. Il punteggio viene assegnato con il consueto sistema: tre punti per una vittoria 3-0 o 3-1, due punti in caso di successo al tie-break, un punto per una sconfitta al quinto set, zero punti in caso di sconfitta in tre o quattro set. In caso di parità di punteggio, subito al termine della partita di ritorno verrà disputato il Golden Set.

Tabellone Champions League femminile 2024/2025

QUARTI DI FINALE

Eczacibasi Dynavit Istanbul (TUR) vs Numia Vero Volley Milano (ITA)

A. Carraro Imoco Conegliano (ITA) vs Developres Rzeszów (POL)

Vakifbank Istanbul (TUR) vs Fenerbahce Medicana Istanbul (TUR)

Savino Del Bene Scandicci (ITA) vs PGE Grot Budowlani Łódź (POL)

SEMIFINALI

Vincente Eczacibasi Dynavit Istanbul / Numia Vero Volley Milano vs Vincente A. Carraro Imoco Conegliano / Developres Rzeszów

Vincente Vakifbank Istanbul / Fenerbahce Medicana Istanbul vs Savino Del Bene Scandicci / PGE Grot Budowlani Łódź