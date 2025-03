Nell’andata dei quarti di finale di Champions League femminile, la Numia Vero Volley Milano ha battuto sul parquet di casa dell’Allianz Cloud le turche dell’Eczacibasi Dynavit Istanbul col punteggio di 3-0 (25-18, 25-23, 25-14), in quella che era un duello diretto tra due delle opposte più forti al mondo, Egonu e Boskovic. La formazione italiana ha dunque ipotecato il passaggio del turno in semifinale della competizione per club internazionale più prestigiosa: giovedì 13 marzo è prevista la gara di ritorno in Turchia e basterà un set alle ragazze di coach Stefano Lavarini.

IL RACCONTO DEL MATCH

Il primo punto del match è a opera di Sylla, poi con il monster block di Danesi Milano trova il primo vantaggio di due. Con due muri in fila è poi 7.3 ed è la prima vera fuga della Vero VOlley, Orro ed Egonu consolidano e aumentano il vantaggio sul 10-5, con un picco raggiunto sul 16-8 a opera di Egonu, che porta al timeout il coach delle turche. Danesi ed Egonu subito a punto per il +10 che è anche il massimo vantaggio delle meneghine, quindi al terzo di otto set point viene messa la parola fine sul primo set.

Danesi apre le danze con il primo punto del secondo set, poi il punteggio scivola via rapidamente verso un rassicurante margine per Milano. 8-4, poi 11-6, 1uindi 15-8 col muro di Egonu e il servizio vincente di Orro. Ma all’improvviso c’è la rimonta delle turche: dopo un timeout, è parità a quota 22-22 col botta e risposta tra Egonu e Gray. La diagonale di Egonu, per fortuna delle padrone di casa, frutta in ogni caso il 25-23 che vale il secondo parziale.

Nel terzo set mette subito le cose in chiaro la squadra di Lavarini e va subito avanti 4-1 e poi 8-4 con super Sylla. Due assist di fila di Kurtagic valgono l’11-5, è di Egonu il 15-9 e il vantaggio poi aumenta perché l’Eczacibasi va sempre di più in confusione. Danesi col muro trova il 24-14 e arrivano così dieci match point, basta il primo grazie a Daalderop per un nettissimo successo casalingo in coppa.

DERBY ITALIANO PER CONQUISTARE LA CHALLENGE

La Smi Roma Volley ha vinto la finale di andata della CEV Challenge Cup femminile. Sul parquet del Pala Gianni Asti di Torino, le capitoline si sono aggiudicate il primo dei round della sfida tutta italiana con la Reale Mutua Fenera Chieri ’76, battuta in trasferta per 3-2 (25-20, 17-25, 25-22, 18-25, 15-12). Martedì 11 marzo in programma la finale di ritorno, a palazzetto invertito e nella Capitale, per conquistare il trofeo europeo.