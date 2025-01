Archiviati gli impegni infrasettimanali nelle Coppe europee, il volley torna a dare spettacolo nel fine settimana dedicato alla 20^ giornata del campionato di Serie A1 Femminile 2024/2025. Ad aprire le danze è l’anticipo tra Talmassons e Pinerolo, in programma alle ore 21.00 di sabato 25 gennaio. Le friulane di coach Leonardo Barbieri, ultime in classifica, vogliono sfruttare il campo di casa per conquistare punti importanti in ottica salvezza. Le piemontesi di Michele Marchiaro, reduci dalla sconfitta interna contro Busto Arsizio, sperano di tornare subito al successo per tenere vivo il sogno di accedere ai Playoff. Si prosegue poi domenica con il match che vede contrapposte Vallefoglia e Roma. Le Wolves di Giuseppe Cuccarini arrivano dalla bella vittoria in casa contro Cuneo e proveranno a ripetersi nelle Marche. Le ragazze di Andrea Pistola però vanno a caccia della nona vittoria stagionale per rimanere in zona Playoff.

Novara, dopo aver conquistato al Golden Set i quarti di Cev Cup, scende sul campo di Perugia per difendere il terzo posto in classifica. La squadra di Andrea Giovi però venderà cara la pelle davanti al proprio pubblico perché ogni punto guadagnato è un passo verso la salvezza. In palio punti importantissimi per la permanenza nella massima serie anche nella sfida tra Firenze e Cuneo. Quest’ultima, infatti, dopo la battuta d’arresto a Roma vuole tornare a macinare punti per fare uno scatto in avanti. Dall’altra parte ci sono le toscane di Simone Bendandi, decime ma con gli stessi punti delle piemontesi, che vogliono interrompere la serie di risultati negativi.

Trasferta da non sottovalutare per Milano, che fa visita a Busto Arsizio. Le farfalle di Enrico Barbolini riescono a tirare fuori il meglio con la spinta del proprio pubblico e proveranno a mettere in difficoltà le meneghine. Orro e compagne, d’altra parte, dopo la splendida vittoria di Champions contro il Vakifbank, vogliono continuare a sorridere in questo mese da tour de force. Trasferta che nasconde qualche insidia anche per Scandicci, attesa a Bergamo. Le toscane vogliono tornare a sorridere in campionato dopo la pesante sconfitta incassata nel big match contro l’Imoco, ma le rossoblù di Carlo Parisi non si arrenderanno senza lottare. Obiettivo (ennesima) vittoria anche per la capolista Conegliano, che deve vedersela con Chieri. Le ragazze di Giulio Bregoli, quinte in classifica, vanno a caccia di una grande prestazione nella tana delle pantere per tentare l’impresa di strappare un punto alle venete.

Le partite della settima giornata di ritorno di Serie A1 2024/2025 saranno tutte trasmesse in diretta streaming su volleyballworld.tv, la piattaforma ufficiale della FIVB a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Inoltre, due match saranno trasmessi in diretta tv in chiaro su Rai Sport (oltre che in streaming su Rai Play), mentre altre due partite saranno visibili anche per gli abbonati a DAZN. In alternativa, Sportface.it seguirà le sfide con dirette testuali, cronache, risultati e classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato con gli orari e le informazioni per vedere in diretta tv e streaming le partite.

SABATO 25 GENNAIO

21.00 Cda Volley Talmassons Fvg vs Wash4green Pinerolo – Diretta Rai Sport e volleyballworld.tv

DOMENICA 26 GENNAIO

15.00 Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia vs Smi Roma Volley – Diretta volleyballworld.tv

16.00 Bartoccini-Mc Restauri Perugia vs Igor Gorgonzola Novara – Diretta Dazn e volleyballworld.tv

17.00 Il Bisonte Firenze vs Honda Olivero Cuneo – Diretta volleyballworld.tv

17.00 Eurotek Uyba Busto Arsizio vs Numia Vero Volley Milano – Diretta Dazn e volleyballworld.tv

17.00 Bergamo vs Savino Del Bene Scandicci – Diretta volleyballworld.tv

18.00 Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Diretta Rai Sport e volleyballworld.tv

Prime posizioni invariate al termine della quinta giornata di ritorno della massima serie del campionato italiano. Conegliano rimane saldamente al comando, precedendo Scandicci, Novara e Milano. Si accende invece la lotta nella zona bassa della classifica, con cinque squadre racchiuse in cinque punti. Di seguito, la graduatoria con i punti complessivi, le partite vinte e quelle perse di ciascuna squadra.