Oggi, sabato 25 gennaio, andranno in scena le semifinali di Coppa Italia di volley maschile 2025. Aprirà il programma alla Unipol Arena di Bologna, che ospiterà le final four oggi e domani,la sfida tra Perugia e Verona. Il fischio d’inizio è fissato per le 16.15. La Sir Susa parte decisamente con i favori del pronostico e avrà tutte le pressioni addosso dopo le due sconfitte arrivate in campionato. Giannelli e compagni sono caduti in casa contro Trento rimediando il primo ko stagionale. Calendario non benevolo per gli umbri, che sono poi stati sconfitti in trasferta dalla Lube Civitanova domenica scorsa. Superlega riaperta con Trento che potrà prendersi la testa della classifica nel recupero contro Cisterna del 19 febbraio. Verona sorpresa del torneo. I veneti hanno eliminato ai quarti di finale Piacenza al quinto set. La Rana in campionato si trova al quinto posto con 30 punti. Sono cinque le lunghezze di ritardo proprio da Piacenza, mentre c’è Milano sesta dietro di un’incollatura.

Trento e Civitanova per un posto in finale

Il big match della giornata di oggi vedrà una contro l’altra la seconda e la terza forza della classifica di Superlega. Trento ospita Civitanova al PalaTrento alle 18.30. Entrambe le squadre hanno battuto Perugia in campionato e vengono tutte e due da un buon periodo di forma. L’Itas di Fabio Soli è imbattuta nel 2025 e ha superato l’ostica Brasov nell’andata degli ottavi di finale di Cev Cup. Anche la Lube non ha mai perso nell’anno nuovo e ha vinto 3-1 in casa degli olandesi del Groningen nel match di andata dei quarti di finale di Challenge Cup. Periodo delicato per la squadra di Medei che, dopo il match di oggi, avrà il ritorno con il Groningen e la trasferta di Piacenza con in palio il terzo posto in campionato. Per quanto riguarda la sfida odierna, partirà leggermente favorita Trento grazie alla completezza del suo roster.

Le due semifinali saranno trasmesse in diretta tv su RaiSportHD, mentre la finale sarà visibile in diretta tv su Rai 2; tutte le partite saranno in diretta streaming su Rai Play e VBTV

Il programma delle semifinali

SABATO 25 GENNAIO

Sir Susa Vim Perugia vs Rana Verona – ore 16.15

Itas Trentino vs Cucine Lube Civitanova – ore 18.30

La classifica di Superlega aggiornata

Una vittoria per 3-0 o 3-1 assegna tre punti, un successo per 3-2 due punti, la sconfitta al quinto set vale 1 punto, mentre la sconfitta in tre o quattro set non porta punti. A parità di punteggio, precede la squadra con il maggior numero di vittorie. In caso di ulteriore parità, si guarda il migliore quoziente set ed eventualmente il migliore quoziente punti.

Punti totali, partite vinte, partite perse