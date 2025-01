Sorride l’Italia del volley femminile, che piazza due squadre in semifinale della Cev Challenge Cup 2024/2025 e una ai quarti della Cev Cup. Il ritorno dei quarti di finale ha visto la vittoria sia della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 che della SMI Roma Volley. Entrambe le squadre sono riuscite a controllare senza particolari difficoltà le sfide di ritorno, dopo essere già uscite vittoriose dalle trasferte dell’andata. La vera impresa la compie però Novara, che ribalta il risultato dell’andata e batte le turche del Kuzeyboru Aksaray al golden set. Andiamo quindi a scoprire come sono andati i due incontri di questa sera.

Novara da sogno, il golden set vale i quarti di finale: Aksaray “ribaltato”

Grandissima serata per la Igor Gorgonzola Novara, che tra le mura amiche del Pala Igor batte Aksaray 3-0 (25-21, 25-20, 25-21) ribaltando così il 3-1 subito all’andata in Turchia. Si decide così tutto al golden set, con le ragazze di coach Lorenzo Bernardi che non lasciano scampo alle avversarie dominando in lungo e in largo con un eloquente 15-5. Prestazione super di tutte le giocatrici di Novara, ma menzione speciale per i 32 punti di Tatiana Tolok, autentica trascinatrice questa sera. Bene anche Mayu Ishikawa, che mette a terra 16 punti, mentre ad Aksaray non bastano i 15 punti di Anna Lazareva per evitare una dolorosa eliminazione.

Chieri, tutto facile a Torino con il Benfica

Tutto facile per Chieri, che al Pala Gianni Asti di Torino si sbarazza delle portoghesi del Benfica con un secco 3-0 frutto dei parziali di 25-16, 25-16, 25-22. Le ragazze allenate da coach Giulio Cesare Bregoli, dopo aver perso il primo set nella trasferta di Lisbona dello scorso 8 gennaio, hanno inanellato sei parziali vinti legittimando così l’accesso in semifinale. Unico “brivido” nel terzo set, con il Benfica che si è portato avanti 13-16 prima di subire il pesante parziale delle piemontesi. Chieri adesso attende la vincente della sfida tra Galatasaray e Olympiakos, che giocheranno domani sera: turche favorite d’obbligo, visto che all’andata si sono imposte 3-0 in Grecia. A fine partita il tabellino esalta Lucille Gicquel, miglior realizzatrice per la Reale Mutua con 14 punti, mentre Katerina Zakchaiou ne mette a referto 13. Doppia cifra anche per Avery Skinner con 10 punti, mentre tra le portoghesi spicca Kyra Ciara Holt, autrice di 12 punti.

Roma in semifinale, Charleroi cede anche al ritorno

Prosegue il cammino a dir poco atipico della SMI Roma Volley, che vola in semifinale di Challenge Cup pur continuando a navigare nei bassifondi della Serie A. Se infatti quella arrivata nello scontro salvezza con Cuneo è stata solo la quarta vittoria in campionato, ben diversa è la storia europea delle capitoline allenate da Giuseppe Cuccarini. Al Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano è infatti arrivata un’altra vittoria nei confronti delle belghe dello Charleroi, che dopo il netto 3-0 dell’andata si sono arrese anche al ritorno nella Città Eterna con il punteggio di 3-1 (25-13, 25-17, 14-25, 25-13). Unico passaggio a vuoto nel terzo set, quando ormai il successo nel secondo parziale aveva già dato la certezza della semifinale a Roma.

Protagonista assoluta Anna Enioola Adelusi, che con 20 punti trascina Roma al successo insieme ai 13 punti di Gabriela Orvosova e agli 11 di Michela Ciarrocchi. Nel penultimo atto del torneo le avversarie delle capitoline saranno le tedesche di Potsdam, che hanno replicato il 3-0 dell’andata anche al ritorno sul campo delle rumene del Targoviste.

I prossimi appuntamenti del volley femminile

4-6 febbraio 2025: andata ottavi di finale Champions League

8-9 febbraio 2025: Final Four Coppa Italia Frecciarossa

18-20 febbraio 2025: ritorno ottavi di finale Champions League

1 marzo 2025: ultima giornata girone di ritorno regular season Serie A1 Tigotà

4 marzo 2025: finale di andata Challenge Cup

4-6 marzo 2025: andata quarti di finale Champions League

7-8 marzo 2025: gara-1 quarti di finale Playoff Serie A1

11 marzo 2025: finale di ritorno Challenge Cup

11-13 marzo 2025: ritorno quarti di finale Champions League

15-16 marzo 2025: gara-2 quarti di finale Playoff Serie A1

19 marzo 2025: eventuale gara-3 quarti di finale Playoff Serie A1

22-23 marzo 2025: gara-1 semifinali Playoff Serie A1

25 marzo 2025: finale di andata Cev Cup

29-30 marzo 2025: gara-2 semifinali Playoff Serie A1

1 aprile 2025: finale di ritorno Cev Cup

12-13 aprile 2025: eventuale gara-5 semifinali Playoff Serie A1

16 aprile 2025: gara-1 Finale Playoff Serie A1

19 aprile 2025: gara-2 Finale Playoff Serie A1

22 aprile 2025: gara-3 Finale Playoff Serie A1

25 aprile 2025: eventuale gara-4 Finale Playoff Serie A1

27 aprile 2025: eventuale gara-5 Finale Playoff Serie A1

3-4 maggio 2025: Final Four Champions League

5-6 aprile 2025: gara-3 semifinali Playoff Serie A1

9 aprile 2025: eventuale gara-4 semifinali Playoff Serie A1