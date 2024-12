Nel corso di domenica 29 dicembre, dodici squadre si sono viste impegnate nella diciannovesima giornata di Premier League 2024/2025, per un totale di sei match disputati. Il Manchester City ritrova il successo in un periodo da incubo per il club, con gli uomini di Guardiola che piegano per 2-0 il Leicester City. Il match è stato sbloccato al 21′ dalla rete di Savinho, autore dell’unico gol del primo tempo. Nel corso della seconda metà, Haaland ha trovato il raddoppio al 74′. Vittoria per 2-0 anche per il Nottingham Forest, che ha la meglio sull’Everton. Wood è andato a segno dopo quindici minuti in campo, mentre il raddoppio porta la firma di Gibbs-White. Tra il Crystal Palace e il Southampton finisce invece per 2-1. La squadra ospite si porta in vantaggio al 14′ con Dibling. Chalobah ha poi ottenuto il pareggio al 31′, mentre Eze ha raddoppiato al 52esimo.

La partita tra Tottenham e Wolverhampton termina in parità per 2-2. Il primo gol è degli ospiti e porta la firma di Hwang, che sbaraglia la difesa avversaria al 7′. Poco dopo, al minuto 12, Bentancur pareggia i conti, con Johnson che ottiene il vantaggio per gli Spurs al terzo minuto di recupero del primo tempo. Sul finale, all’87’, Larsen trova il 2-2, con il Wolverhampton che strappa così un punto. Parità per 2-2 anche tra Fulham e Bournemouth. Jimenez colleziona la prima rete al 40′, mandando i padroni di casa a riposo in vantaggio. Nel secondo tempo, Evanilson firma il pareggio al 51′, con Wilson che trova il nuovo vantaggio Fulham al 72′. E’ Ouattara, all’89esimo, a mandare in rete la palla del pareggio definitivo.

Infine, il Liverpool cala la cinquina contro il West Ham. Diaz sblocca il risultato dopo trenta minuti in campo, con Gakpo che raddoppia al 40′. Salah chiude la prima metà di gara, collezionando la rete del 3-0 al 44′. Il poker è calato da Alexander Arnold al 54esimo minuto, mentre Jota firma il quint e ultimo gol della serata all’84esimo. I Reds rimangono così saldamente in testa alla classifica, con 45 punti. Alle loro spalle segue il Nottingham Forest, a quota 37, l’Arsenal a 36 e il Chelsea a 35. I Gunners e i Blues devono però ancora scendere in campo per la diciannovesima giornata di campionato.

PREMIER LEAGUE – LA CLASSIFICA

Liverpool – 45 punti

Nottingham Forest – 37

Arsenal – 36

Chelsea – 35

Manchester City – 31

Bournemouth – 30

Newcastle – 29

Fulham – 29

Aston Villa – 28

Brighton – 26

Tottenham – 24

Brentford – 24

West Ham – 23

Manchester United – 22

Crystal Palace – 20

Everton – 17

Wolverhampton – 16

Leicester City – 14

Ipswich Town – 12

Southampton – 6