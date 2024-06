Volley, Italia-Francia ai quarti di Nations League. Sbertoli: “Vogliamo la semifinale”

“Quest’Italia arriva bene ai quarti, con voglia di mettersi in gioco e provare ad arrivare in semifinale sicuramente. Con la Francia sarà una partita dura, contro una squadra esperta che gioca da tanto tempo insieme. Noi dovremo mettere in campo la nostra spregiudicatezza e la nostra aggressività per cercare di portare via la partita. La Francia è una squadra ordinata, organizzata, che nella ricezione e nella difesa ha due dei fondamentali migliori sicuramente e poi soprattutto sono una squadra esperta che sbaglia poco e che ti fa rigiocare la palla. Noi dovremo essere bravi perché per una squadra come noi, una squadra che sbaglia poco è da affrontare nel modo giusto”. Con queste parole, Riccardo Sbertoli ha presentato Italia-Francia di Nations League, durante la conferenza stampa alla vigilia dei quarti di finale della competizione continentale. Il capitano azzurro ha analizzato il momento di forma degli azzurri, per poi commentare le qualità degli avversari.

Sbertoli verso le Olimpiadi: il girone dell’Italia

Il capitano azzurro, Sbertoli, ha trattato anche il tema Olimpiadi durante la suddetta conferenza pre-Francia, esprimendosi così sull’argomento: “Guardando a Parigi 2024 e al girone che ci aspetta, sicuramente affronteremo subito squadre molto accreditate. Andiamo lì con la voglia di arrivare in fondo e più lontano possibile, quindi è ovvio, prima o dopo le squadre si devono incontrare. Non ci sono tante squadre alle Olimpiadi, quindi quelle che ci sono sono tutte forti da rispettare, perché tutte giocano con quel 10% in più che magari nelle altre competizioni non mettono sempre in campo”.

