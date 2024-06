Rugby, Mondiali Under 20 2024: ecco il quindici titolare dell’Italia per l’esordio con l’Irlanda

Mancano meno di due giorni all’esordio dell’Italia ai Mondiali di rugby under 20 2024 in Sudafrica. Gli azzurri apriranno la loro manifestazione contro l’Irlanda. È stata da poco ufficializzata la formazione titolare. Mirco Belloni ormai punto fermo della linea arretrata e il duo Scalabrin-Elettri sulle ali. In mezzo al campo la coppia Bozzo-Zanandrea si farà guidare dalla regia di Pucciariello. In mediana Jimenez, preferito per questa prima uscita a Casilio. In terza linea ecco Capitan Botturi. I due flanker saranno Bellucci e Zucconi a chiudere il reparto. Linea decisamente verde in seconda, con Midena e Milano a spingere dietro il trio all’ingaggio che conta Gasperini in mezzo, Ascari a destra e Pelliccioli a sinistra.

“Le scelte di formazione sono e saranno costantemente determinate combinando l’analisi dell’avversario, le condizioni psico-fisiche individuali e quelle più ampie di contesto. L’Irlanda è una squadra che punta a vincere il Mondiale. Noi approcciamo la sfida con umiltà e consapevolezza nella nostra identità di gioco e di gruppo. L’Irlanda è una squadra veloce, fisica, dura davanti e molto organizzata nella difesa aerea, con giocatori estremamente competenti in tutte le aree del gioco, e tutto questo deve tradursi in una gara per noi da giocare ad uno standard molto elevato, puntando sui nostri elementi di forza e dando la massima attenzione all’aspetto della disciplina”, le parole di coach Santamaria.