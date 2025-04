Prosegue a pieno ritmo la preparazione della Nazionale italiana femminile di pallavolo, sempre più vicina all’atteso esordio stagionale nei BPER Test Match in programma l’8 e il 9 maggio rispettivamente a Novara e Milano. Le azzurre cominceranno oggi, lunedì 29 aprile, il raduno presso il Centro Pavesi di Milano, dove prenderà il via un nuovo collegiale che si concluderà venerdì 2 maggio. Un appuntamento importante in vista dei primi impegni ufficiali dell’anno, in attesa che rientrino in gruppo anche le atlete delle principali squadre del campionato italiano, da poco concluso con un altro scudetto per le pantere di Conegliano, e delle formazioni impegnate impegnate in Europa nelle semifinali di Champions League (sempre Conegliano, Milano e Scandicci).

Le convocate dell’Italia di volley

Questo l’elenco delle 16 atlete azzurre convocate dal Commissario Tecnico Julio Velasco: Martina Armini, Jennifer Boldini, Carlotta Cambi, Alice Degradi, Eleonora Fersino, Giorgia Frosini, Gaia Giovannini, Anna Gray, Adhuoljok John Majak Malual, Ilenia Moro, Matilde Munarini, Stella Nervini, Loveth Omoruyi, Rebecca Piva, Benedetta Sartori, Federica Squarcini.

Parallelamente, sempre presso il Centro Pavesi e nelle stesse date, si svolgerà anche il raduno della Nazionale Seniores B, affidata alla guida tecnica di Carlo Parisi. Una formazione giovane, chiamata a mettersi in luce in vista dei prossimi impegni internazionali. Queste le giocatrici convocate per il gruppo B: Anna Adelusi, Valentina Bartolucci, Martina Bracchi, Chidera Blessing Eze, Beatrice Gardini, Alice Nardo, Sara Panetoni, Alice Tanase.