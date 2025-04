La grande boxe torna a Wembley. Daniel Dubois e Oleksandr Usyk si affronteranno nuovamente in un attesissimo match di unificazione dei titoli mondiali dei pesi massimi, in programma venerdì 19 luglio nello storico stadio londinese. Un appuntamento che promette scintille, con in palio tutte le principali cinture della categoria regina.

Dubois, attuale detentore del titolo IBF, ha inseguito a lungo questa rivincita contro l’ucraino, che detiene le cinture WBA, WBO e WBC. Il primo confronto tra i due, nell’agosto 2023 in Polonia, si era chiuso con la vittoria di Usyk per KO tecnico al nono round. Ma a pesare, secondo il team britannico guidato dal promoter Frank Warren, fu la decisione dell’arbitro Luis Pabon, che giudicò come colpo basso un colpo di Dubois al corpo nel quinto round che aveva fatto vacillare Usyk. L’intervento del direttore di gara, che concesse un lungo recupero all’ucraino, fu oggetto di forti critiche nel post-match.

Il 27enne londinese si è rilanciato con forza dopo quella sconfitta, centrando tre successi di rilievo: ha battuto Jarrell Miller, conquistato la cintura IBF sconfiggendo Filip Hrgovic, e poi messo KO Anthony Joshua proprio a Wembley. Ora è pronto per tornare di fronte al suo pubblico per prendersi la rivincita.

Dubois-Usyk: le parole dei protagonisti

Dubois ha già lanciato il guanto di sfida all’avversario ed è pronto per la sfida: “Questo è il combattimento che volevo e che ho preteso. Avrei dovuto vincere il primo incontro, ma sono stato penalizzato dalla decisione dell’arbitro. Questa volta, davanti alla mia gente, non commetterò errori. Sono un pugile più forte e pericoloso, e Usyk lo scoprirà il 19 luglio“.

Dal canto suo, Usyk non sale sul ring dallo scorso dicembre, quando ha battuto Tyson Fury in Arabia Saudita, dopo averlo già sconfitto per decisione non unanime lo scorso maggio. L’obiettivo è ora quello di riunire tutte le cinture ancora una volta: “Ringrazio Dio per l’opportunità di combattere ancora per il titolo indiscusso. E grazie a Daniel per aver custodito la mia cintura IBF: adesso è tempo di riprenderla“.

Il match è stato reso possibile anche grazie a una richiesta inoltrata alla WBO per autorizzare la sfida con Dubois in deroga alla difesa obbligatoria prevista contro Joseph Parker. In caso di mancato accordo con Usyk, Dubois era pronto ad affrontare Derek Chisora in un derby britannico.