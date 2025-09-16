Dopo l’esordio vincente con l’Algeria, l’Italia cade a sorpresa col Belgio. Giovedì alle 15:30 serve la vittoria contro l’Ucraina.

Un’Italia sottotono, quasi irriconoscibile, quella che ha giocato nel match odierno contro il Belgio. Gli Azzurri di coach De Giorgi sono andati sotto due set a zero, riuscendo poi a recuperare dagli errori portando il match al tie-break.

Al tie-break, però, i belgi hanno ritrovato le energie fisiche e mentali perse nei set precedenti, imponendosi per 15-13 nel parziale finale. Una sconfitta bruciante e, soprattutto, pesante per gli Azzurri, che ora dovranno battere l’Ucraina.

Mondiali Volley maschile: Italia male per punteggio e prestazione

Non è mancata solo la vittoria alla squadra di De Giorgi, ma anche la prestazione. La selezione nazionale italiana non ha mai trovato serenità durante la partita, non riuscendo a imporre il proprio gioco agli avversari.

I primi due set, conclusi 25-23 e 25-20 a favore degli avversari, ne sono la prova. Nei successivi due set, in cui l’Italia si è imposta per 25-22 e 25-21, gli errori sembravano il passato, e qualcosa sembrava essere cambiato. Nel quinto decisivo set però, dove i punti contano ancor di più, qualcosa si è nuovamente rotto.

Adesso, giovedì alle 15:30 contro l’Ucraina, l’Italia dovrà vincere per avanzare agli ottavi. Servirà ritrovare gioco, prestazione e serenità, per andare avanti agli ottavi e per sperare di andare in fondo al torneo.