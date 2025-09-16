Flavio Briatore è da molti auspicato come team principal della Ferrari: il manager in un’intervista ha detto la sua sulla possibilità

Flavio Briatore è senza dubbio uno dei manager più quotati nel mondo della Formula 1. La sua competenza spesso viene quasi come invocata dai tifosi della Ferrari come se l’imprenditore da solo potesse cambiare le sorti del Cavallino. Rientrato nel mondo della Formula 1 dopo la squalifica, al momento è di casa alla Alpine e sta provando a risollevare le sorti della scuderia transalpina.

In molti, però, lo vorrebbero come team principal al posto di Vasseur. Peraltro nei mesi scorsi rumors circa un suo approdo a Maranello ve n’erano stati. Si trattava, però, di voci prive di fondamento, mai confermate all’interno dei paddock. La Ferrari intanto è oggetto di numerose critiche per un mondiale che sta scivolando via senza acuti.

Solo una vittoria nella Gara Sprint in Cina ad opera di Lewis Hamilton e nulla più. In gara nesun successo per il Cavallino che potrebbe davvero chiudere il 2025 senza vittorie. Un’onta da cancellare quanto prima con almeno tre gare interessanti che potrebbero fare al caso della Rossa.

Briatore si espone sulla Ferrari: “Per tornare a vincere ecco cosa serve”

Questi risultati non stanno entusiasmando i tifosi che di certo non possono accontentarsi del secondo posto nella classifica Costruttori. Da qui, il nome di Briatore ritornare in auge. Intervistato a “La Politica nel Pallone”, però, Briatore è tornato a parlare nuovamente di Ferrari ed ha respinto al mittente le voci che lo vogliono in rosso.

“Io alla Ferrari? Sono qui a Londra nel team, ho già i miei problemi. Prima o poi la Ferrari risolverà i suoi. Cconosco Vasseur, è una persona molto valida. Per tornare a vincere la Ferrari deve avere la macchina, quest’anno non è competitiva. Quest’anno l’unico team ad averla la macchina è la McLaren” il pensiero del manager che effettivamente in Alpine non se la passa benissimo.