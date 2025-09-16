Dopo la delusione dello US Open, dove Sinner ha perso con Alcaraz, potrebbe esserci la rivincita. Ecco dove e quando potrebbe scontrarsi.

Jannik Sinner deve ritrovarsi. Dopo aver perso la finale dello US Open contro Carlos Alcaraz, quest’ultimo non ha solo ottenuto lo slam ma ha anche ‘scippato’ all’italiano lo scettro di numero 1 del mondo del ranking ATP.

Un ‘torto’ che ha sicuramente fatto male all’altoatesino, che vorrà certamente vendicarsi nelle sfide che verranno. Nonostante non ci sia nulla di certo e molto dipenderà dai match prima delle finali, una sfida tra i numeri 1 e 2 del ranking potrebbe avvenire presto, e ciò dipenderà dal fato.

Sinner-Alcaraz, il sorteggio della Coppa Davis potrebbe rimetterli contro

Nella giornata di domani, mercoledì 17 settembre 2025, ci sarà il sorteggio delle Final Eight di Coppa Davis, torneo con fase finale in Italia, Bologna, tra il 18 e il 23 novembre.

L’Italia si trova al n°1 del ranking, seguita da Germania, Francia e una tra Argentina e Repubblica Ceca. Ciò vuol dire che nel sorteggio di domani le prime quattro nazioni teste di serie non potranno scontrarsi subito tra loro.

La Spagna, con l’aggiornamento del ranking, è scesa al decimo posto, e dunque non è una testa di serie nel sorteggio delle Final Eight di Coppa Davis.

Nel sorteggio di domani, dunque, c’è la possibilità che l’esordio del 19 novembre della squadra di Volandri sia proprio contro la Spagna di Carlos Alcaraz. Saranno le urne di domani a chiarire se ciò accadrà, o se eventualmente lo scontro avverrà più avanti nel torneo.