Il Milan è pronto a liberarsi di un grosso peso in vista del mercato di gennaio: la società rossonera ha stretto un patto.

Mancano ancora tante partite al mercato invernale, ma in casa Milan si sta ragionando già alla possibile strategia da adottare per rinforzare ulteriormente la rosa di Massimiliano Allegri. In quest’ultimo periodo, la società rossonera starebbe lavorando su un tema in particolare: Divock Origi. Il club lombardo, di fatto, sarebbe pronto a far valere un patto concordato con il giocatore belga.

C’è l’accordo: Origi saluta il Milan

Il centravanti belga, Divock Origi, è l’ultimo esubero rimasto in rosa. Dopo l’esperienza in prestito al Nottingham Forest, l’ex attaccante del Liverpool è diventato un vero e proprio fantasma, non facendosi praticamente mai vedere dalle parti di Milanello. Il bomber classe 1995, completamente fuori dai piani di Max Allegri, è al centro di una negoziazione.

L’attaccante belga ha un contratto fino al 2026, ma il Milan sta lavorando intensamente per anticiparne la conclusione e liberarsi di un ingaggio da 4 milioni netti annui. L’intento del club lombardo è quello di interrompere il sodalizio con il giocatore già a gennaio.

Secondo quanto rivelato da Matteo Moretto, aumentano le probabilità che l’avventura di Origi a Milano si concluda nel mercato invernale. Tra le parti in causa ci sarebbe una sorta di patto verbale per l’addio a gennaio. Il Milan porta avanti i contatti con fiducia e con la volontà di mettere fine alla permanenza di Origi in rossonero.