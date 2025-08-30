A Limassol gli Azzurri reagiscono e si impongono dopo un primo tempo in equilibrio. Domani la sfida alla Bosnia, poi Spagna e Cipro per gli ottavi di EuroBsket 2025.

L’Italia della pallacanestro ritrova il sorriso a EuroBasket 2025. Dopo il ko all’esordio con la Grecia, la squadra di Gianmarco Pozzecco ha centrato il primo successo nella fase a gironi, superando la Georgia per 78‑62 alla Spyros Kyprianou Arena di Limassol, nella seconda giornata del Gruppo C.

Equilibrio fino all’intervallo (32‑32), poi nel terzo quarto gli Azzurri hanno preso il largo grazie a un parziale di 16‑0, spezzando l’equilibrio e prendendosi il match. La leadership di Saliou Niang, protagonista, e la solidità del gruppo sono stati decisivi-

Prossimi impegni

Domani sera (ore 20.30 italiane) l’Italia affronterà la Bosnia Erzegovina, prima di chiudere il Gruppo C con la Spagna (2 settembre) e Cipro (4 settembre), in una volata che deciderà l’accesso agli ottavi di finale