Gli azzurrini del volley di Fanizza si arrendono dopo un ottimo percorso: quarta medaglia consecutiva di categoria per la pallavolo italiana

L’Italia Under 21 maschile di volley chiude con una splendida medaglia d’argento i Campionati del Mondo di categoria. Nella finale di Jiangmen, gli azzurrini di Vincenzo Fanizza sono stati superati 3-1 dall’Iran (25-15, 18-25, 22-25, 14-25), al termine di una partita che li aveva visti dominare nel primo set prima della rimonta asiatica.

Per gli azzurrini è la quarta medaglia consecutiva ai Mondiali U21 – oro a Cagliari 2021, argenti a Manama 2019 e 2023 – a conferma di un movimento giovanile che continua a esprimere talento e continuità.

Il cammino dell’Italia resta da applausi: otto vittorie in nove gare, con un girone chiuso al primo posto, successi netti negli ottavi (Corea del Sud), nei quarti (Cuba) e in semifinale (Repubblica Ceca). In finale, dopo il 25-15 iniziale, gli azzurri hanno subito la reazione iraniana, capace di ribaltare il match con aggressività e continuità al servizio.

Bronzo agli Stati Uniti, vittoriosi 3-0 sulla Repubblica Ceca nella finale per il terzo posto.

Il presidente federale Giuseppe Manfredi ha commentato così: «La sconfitta in finale lascia un po’ di amarezza, ma non cancella il valore di questo argento mondiale, arrivato al termine di una bellissima cavalcata. È un patrimonio prezioso per il futuro della nostra pallavolo e testimonia ancora una volta la forza del nostro movimento».