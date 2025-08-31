L’azzurra delle Fiamme Oro seconda nella gara femminile. Bene anche Bergamin (6ª), top ten per Lampe e Lombardo tra gli uomini

Brilla il tricolore alla Europe Triathlon Junior Cup 2025 di Zagabria. Nella gara femminile è arrivata una splendida medaglia d’argento per Vittoria Facco (Fiamme Oro), protagonista fin dalla frazione di nuoto e poi capace di difendere la piazza d’onore nella corsa finale.

L’azzurra ha chiuso in 59:13, battuta soltanto dalla svizzera Anouk Danna, vincitrice in 58:42, mentre sul terzo gradino del podio è salita l’israeliana Amit Ben Adiva (59:17). Ottima anche la prova di Giulia Bergamin (Polisportiva Team Brianza), sesta al traguardo.

Per l’Italia completano la classifica donne: 15ª Teresa Vizio, 23ª Serena Balletta, 28ª Giulia Meneghetti, 33ª Vittoria Cocchi, 37ª Licia Ferrari e 38ª Viola Paoletti.

Nella gara maschile due azzurri in top ten: Diego Lampe (KM Sport), sesto in 52:40, e Giovanni Lombardo (CUS Pro Patria Milano), ottavo. In evidenza anche Daniele Moruzzi (11°), Riccardo Cultore (12°), Edoardo Del Carlo (14°). La prova è stata vinta dal francese Leni-Remer-Mancini in 52:31, davanti allo svizzero Thibault Rivier e all’ungherese Zsombor Holba.

Da segnalare la caduta al terzo giro in bici che ha coinvolto Tassinari, Espuna e Lombardo, spezzando il gruppo in due tronconi e influenzando l’esito della corsa.

Per gli azzurri resta una giornata positiva, con un argento pesante e tanti piazzamenti di spessore che confermano la crescita del movimento giovanile del triathlon italiano.