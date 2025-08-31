Una gara di Formula 1 emozionante che ha visto la vittoria Piastri davanti a Verstappen e ad un sorprendente Hadjar

Uno dei Gran Premi di Formula 1 più emozionanti di questa stagione quello andato in scena in Olanda. Oscar Piastri chiude al primo posto davanti al padrone di casa Max Verstappen che anticipano un meraviglioso Hadjar che sulla Racing Bull ottiene un meraviglioso podio.

A rendere ancora più importante la vittoria di Piastri è il problema tecnico alla McLaren di Norris che è costretto a ritirarsi al 66esimo giro su 72. Giornata da dimenticare anche per le Ferrari che non vedono nessuna delle due vettura arrivate alla fine del GP di Zandvoort.

Formula 1, McLaren a metà. Ferrari da dimenticare

Un pomeriggio di fuoco per gli appassionati di Formula 1 che hanno assistito ad una gara potenzialmente decisiva per la lotta al titolo. Il primo posto di Piastri infatti come detto va associato anche al ritiro di Norris che a sei giri dalla fine si è visto scivolare in basso nella classifica a causa di un problema tecnico.

Per quanto riguarda invece le Ferrari, il primo ad uscire di scena è stato Hamilton che si è scusato nel team radio dopo essere andato a muro per un suo errore. Chi invece non ha colpe invece è Leclerc che per colpe di Kimi Antonelli (Mercedes) è finito fuori dalla pista.