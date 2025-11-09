Sport in tv oggi: programma e orari di tutti gli appuntamenti, occhi puntati su Alcaraz
Giornata intensa per lo sport: di seguito l’intero programma per questa domenica 9 novembre con gli orari e dove vedere gli eventi.
Si prospetta una giornata carica di emozioni per lo sport. Il mondo del tennis è pronto a prendersi la scena con le ATP Finals, mentre il calcio si prepara a dare spettacolo con Serie A, Mondiali U17 ed i match di massima serie della categoria femminile. Ampio spazio anche alla MotoGP con il GP del Portogallo, e alla Formula 1 con il GP del Brasile.
Tutto il programma di questa domenica
7.05 Canottaggio, Mondiali beach sprint: quarta giornata – Rai Play Sport 1, dalle 7.30 anche su Rai Sport HD
8.15 Tiro a segno, Mondiali: qualificazioni carabina 10m mista, 1a parte (Italia 2, Carlotta Salafia/Danilo Dennis Sollazzo) – Nessuna copertura tv / streaming
8.45 Tiro a segno, Mondiali: qualificazioni pistola automatica 25m, 2a parte (11.45 Riccardo Mazzetti, 12.30 Massimo Spinella) – Nessuna copertura tv / streaming
9.30 Tiro a segno, Mondiali: qualificazioni carabina 10m mista, 2a parte (Italia 1, Sofia Ceccarello/Edoardo Bonazzi) – Nessuna copertura tv / streaming
10.40 MotoGP, GP Portogallo: warm-up – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW
11.00 Ciclocross, Europei: uomini junior – Nessuna copertura tv / streaming
11.00 Tiro a segno, Mondiali: finale carabina 10m mista – canale YouTube ISSF ed Olympic Channel
11.30 Tennis, ATP Finals: Granollers/Zeballos-Krawietz/Puetz – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV
12.00 Basket, Serie A: Trapani-Cremona – LBA TV, Sky Sport Basket, Sky Go, NOW
12.15 Moto2, GP Portogallo: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, tv8.it, Sky Go, NOW
12.30 Calcio, Serie A: Atalanta-Sassuolo – DAZN, DAZN 1
12.30 Calcio femminile, Serie A: Ternana-Como – DAZN
13.00 Ciclocross, Europei: donne under 23 – Nessuna copertura tv / streaming
13.00 Hockey ghiaccio femminile, Italia-Austria – FISG.tv
14.00 MotoGP, GP Portogallo: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, tv8.it, Sky Go, NOW
Non prima delle 14.00 Tennis, ATP Finals: Alcaraz-de Minaur – Rai 2 HD, Sky Sport Tennis, Rai Play, Sky Go, NOW, Tennis TV
14.30 Tiro a segno, Mondiali: finale pistola automatica 25m maschile – canale YouTube ISSF ed Olympic Channel
15.00 Ciclocross, Europei: uomini élite – Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN
15.00 Calcio, Serie A: Bologna-Napoli – DAZN, DAZN 1
15.00 Calcio, Serie A: Genoa-Fiorentina – DAZN, DAZN 2
15.00 Calcio femminile, Serie A: Lazio-Napoli – DAZN
15.00 Equitazione, salto ostacoli: Jumping World Cup Verona – Rai Sport HD, Rai Play
15.30 Moto3, GP Portogallo: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, tv8.it, Sky Go, NOW
16.00 Volley femminile, Serie A1: Conegliano-Vallefoglia – DAZN, VBTV
16.00 Basket, Serie A: Brescia-Trieste – LBA TV, Sky Sport Basket, Sky Go, NOW
16.25 Spada: Circuito Europeo Under 23 – Coppa del Mediterraneo di Spada – diretta streaming su “Assalto – La TV della Scherma”
16.45 Calcio, Mondiali U17: fase a gironi, Italia-Sudafrica – Rai Play Sport 1, FIFA+, differita 23.00 Rai Sport HD
17.00 Volley femminile, Serie A1: Monviso-Busto Arsizio – VBTV
17.00 Volley femminile, Serie A1: Perugia-Novara – DAZN, VBTV
17.00 Volley femminile, Serie A1: Cuneo-Milano – VBTV
17.00 Basket, Serie A: Milano-Treviso – LBA TV
17.30 Basket, Serie A: Trentino-Napoli – LBA TV
18.00 F1, GP Brasile: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Go, NOW, differita 21.30 TV8 HD, tv8.it
18.00 Volley femminile, Serie A1: Firenze-San Giovanni in Marignano – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV
18.00 Volley, SuperLega: Civitanova-Verona – DAZN, VBTV
18.00 Volley, SuperLega: Modena-Padova – VBTV
18.00 Basket, Serie A: Tortona-Varese – LBA TV
18.00 Calcio, Serie A: Roma-Udinese – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, NOW
Non prima delle 18.00 Tennis, ATP Finals: Cash/Glasspool-Bolelli/Vavassori – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV
18.30 Basket, Serie A: Virtus Bologna-Reggio Emilia – LBA TV
19.00 Basket, Serie A: Venezia-Sassari – LBA TV
20.00 Basket, Serie A: Cantù-Udine – LBA TV
20.30 Volley, SuperLega: Piacenza-Perugia – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV
20.30 Calcio femminile, Serie A: Genoa-Parma – DAZN
Non prima delle 20.30 Tennis, ATP Finals: Zverev-Shelton – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV
20.45 Calcio, Serie A: Inter-Lazio – DAZN, DAZN 1