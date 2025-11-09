La cinese vince a Shenzhen davanti alle connazionali Zeng e Lin. Alessia Nobilio 18ª, fuori al taglio Carta e Fanali. Successo cinese anche nel team event.

Festa grande per Ruixin Liu al Mission Hills China: la 26enne di Shenzhen ha conquistato il suo primo titolo sul Ladies European Tour (LET) vincendo l’Aramco China Championship con il punteggio di 203 colpi (70 65 68, -16), trionfando proprio nella sua città natale e a cinque giorni dal 27° compleanno.

Nel penultimo appuntamento stagionale del circuito e ultimo evento delle PIF Global Series 2025, la Liu — oggi stabilmente impegnata sul LPGA Tour e già vincitrice di sette tornei sull’Epson Tour — ha firmato un 68 finale con un eagle e tre birdie, sorpassando le connazionali Liqi Zeng e Qianhui Lin, la svizzera Chiara Tamburlini e la thailandese Trichat Cheenglab, seconde con 206 (-13).

A completare il dominio cinese, il sesto posto di Ruoning Yin (n. 7 del mondo) con 207 (-12) e l’ottavo di Ying Xu a -11, insieme a Casandra Alexander e Moa Folke.

La vittoria vale a Ruixin Liu un premio di 195.226 euro su un montepremi complessivo di circa 1,3 milioni di euro (1,5 milioni di dollari).

Le italiane: Nobilio 18ª, out Carta e Fanali

Buon piazzamento per Alessia Nobilio, 18ª con 211 (70 71 70, -8), subentrata all’ultimo momento al posto dell’inglese Cara Gainer.

Non superano invece il taglio Virginia Elena Carta (73ª con 147, +1) e Alessandra Fanali (98ª con 152, +6).

La gara a squadre

Nel team event, disputato sulle prime 36 buche, successo per la squadra guidata dall’inglese Mimi Rhodes con la ceca Kristyna Napoleaova e le thailandesi Trichat Cheenglab e Kultida Pramphun, che si impongono con 253 (-39) colpi.

Secondo posto per la formazione di Casandra Alexander (-35) e terzo per quella di Ruixin Liu (-34).

Il team di Alessandra Fanali ha chiuso 21° con -23, mentre quello di Alessia Nobilio e Virginia Elena Carta è arrivato 25° a -20.

Ogni componente del team vincitore ha ricevuto un assegno da 30.467 euro su un montepremi di circa 430.000 euro (500.000 dollari).