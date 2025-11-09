Doppietta del capitano neroverde e gol di Pinamonti: Dea senza reazione, tredicesima in classifica con appena due vittorie. La sosta può essere decisiva per Juric.

Crolla l’Atalanta davanti al proprio pubblico: alla New Balance Arena il Sassuolo domina e vince 3-0, trascinato da uno straordinario Domenico Berardi, autore di una doppietta, e da Andrea Pinamonti.

Per i nerazzurri, guidati da Ivan Juric, arriva la seconda sconfitta consecutiva in Serie A, un risultato che aggrava la posizione del tecnico croato: solo due vittorie in campionato e un deludente tredicesimo posto in classifica.

Ottima la prova dei neroverdi, ora ottavi a -2 dalla zona Europa, compatti nel 4-3-3 di Fabio Grosso, che ha neutralizzato il gioco palla a terra dei bergamaschi.

La partita

L’Atalanta parte contratta e costruisce un’unica occasione nel primo tempo con Lookman, murato da Idzes. Al 29′ arriva il disastro difensivo: su un pasticcio tra Hien e Ahanor, Carnesecchi stende Pinamonti in area. Dal dischetto Berardi non sbaglia e porta avanti il Sassuolo (0-1).

I fischi del pubblico bergamasco all’intervallo non scuotono la Dea, e a inizio ripresa arriva il raddoppio: Pinamonti firma il 2-0 dopo un’altra giocata di Berardi.

La squadra di Juric prova a reagire, ma senza mai rendersi realmente pericolosa. Al 66′, in contropiede, Berardi chiude i conti con il 3-0 su assist di Thorstvedt.

Nel finale Zalewski, entrato per Zappacosta, tenta la conclusione a giro, ma il tiro termina sul fondo.

Ancora fischi al termine della gara per un’Atalanta apparsa spenta e senza idee.