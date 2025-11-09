Santiago Gimenez non ha convinto: il de Igli Tare ha messo nel mirino il giovane centravanti della Serie A.

L’inizio di stagione di Santiago Gimenez non ha convinto la dirigenza del Milan. Zero gol in Serie A e quindi pochissima incisività sotto porta. È da questo calo che nasce la riflessione di via Aldo Rossi: Tare è pronto a intervenire sul mercato. Uno dei primissimi nomi in lista è quello di Mateo Pellegrino, talento argentino del Parma, osservato con attenzione negli ultimi match di Serie A.

Pellegrino nel mirino del Milan: Tare prepara l’assalto

Mateo Pellegrino, classe 2003, è un profilo che piace per caratteristiche fisiche e maturità tattica. Nel Parma si è conquistato spazio e fiducia, segnando anche gol pesanti. Il Milan osserva con attenzione l’attaccante dei ducali. Secondo i rumors di mercato, sarebbe uno dei nomi in cima alle preferenze rossonere per rinforzare il reparto offensivo.

Al momento non c’è alcuna trattativa, ma i contatti esplorativi confermano una chiara intenzione dei rossoneri di muoversi per valutare il colpo Pellegrino. Dall’altra parte, il Parma è consapevole di avere tra le mani un prospetto di grande valore. Come riportato da Transfermarkt, il cartellino dell’attaccante è valutato circa 6 milioni di euro.

Sbarcato in Italia lo scorso febbraio, Pellegrino è stato acquistato dal Vélez per 2 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita. Il suo contratto con il Parma è valido fino a giugno 2029. Con i ducali, l’attaccante alto 1,92 metri ha già realizzato 8 gol in 25 presenze, confermando una crescita costante in Serie A.

Figlio d’arte, Mateo è il figlio di Mauricio Pellegrino, ex difensore di Barcellona, Liverpool e Valencia. Un’eredità importante che ne rafforza la maturità e l’intelligenza calcistica, elementi che non sono passati inosservati agli scout milanisti.

La riflessione del Milan non si ferma a Pellegrino. Il club rossonero continua a monitorare anche Joaquin Panichelli dello Strasburgo e Jonathan Burkardt dell’Eintracht Francoforte, due giovani attaccanti che si stanno imponendo nei rispettivi campionati e che potrebbero rappresentare ulteriori opzioni per il futuro.