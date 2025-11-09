Sfuma di un soffio la semifinale per il doppio misto azzurro: eliminazione ai quarti per Cesarini e Ceccarino, ma Italia protagonista con tre bronzi tra gli Under 19.

Si ferma ai quarti di finale il cammino del doppio misto azzurro ai Mondiali di Beach Sprint.

La coppia formata da Federica Cesarini (Fiamme Oro) e Federico Ceccarino (Canottieri Napoli) è stata sconfitta per soli 18 centesimi, mancando l’accesso tra le prime quattro potenze della specialità.

Gli azzurri hanno offerto una prestazione coesa e determinata, risultando migliori nella parte in acqua e riuscendo a guadagnare un leggero vantaggio nei 500 metri in barca. Decisivo, però, lo sprint finale in spiaggia: la francese Antoine Lefevbre ha recuperato negli ultimi metri, precedendo di un soffio Federica Cesarini, che ha comunque chiuso con una partenza fulminea e un tuffo generoso sul pulsante d’arrivo.

Il crono di 2:14.74, terzo miglior tempo dei quarti, testimonia l’eccellente prova del doppio misto italiano.

Il risultato ufficiale del doppio misto

Bilancio Azzurro: tre bronzi Under 19

L’Italia chiude i Mondiali di Antalya con un bottino di tre medaglie di bronzo:

Lucio Fugazzotto nel singolo Under 19

Andrea Sciavicco Fasano e Domenic Stefan Magazzu nel doppio Under 19 maschile

Barbara Cilli e Maja Antoni nel doppio Under 19 femminile

Ottimo anche il quarto posto per Maria Lanciano nel singolo Under 19.

Tra i Senior, Giovanni Ficarra si è fermato agli ottavi nel singolo, mentre il quattro di coppia misto con timoniere (Bavazzano, Zerboni, Panizza, Gentili, tim. Ficarra) è stato eliminato nei recuperi.

Stop agli ottavi anche per il doppio misto Under 19 di Silvia Messina e Pasquale Tamborrino.