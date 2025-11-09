Domenica di grande scherma: live da Brindisi su “Assalto – La TV della Scherma”, ma si gareggia anche a Brescia, Budapest e Godollo
Dalle 16 diretta su Sportface della tappa italiana del Circuito Europeo Under 23 di spada femminile. In pedana anche gli Under 14 a Brescia e gli Under 17 a Budapest e Godollo.
Una domenica di grande scherma internazionale quella dell’8 novembre. Non solo le Coppe del Mondo di fioretto a Palma de Maiorca e di sciabola ad Algeri, ma anche quattro appuntamenti da seguire in diretta o in tempo reale in giro per l’Europa.
A Brindisi si accendono i riflettori sulla tappa italiana del Circuito Europeo Under 23 di spada femminile, valevole anche per la Coppa del Mediterraneo 2025: le fasi finali saranno trasmesse in diretta dalle ore 16.00 su “Assalto – La TV della Scherma”, il canale gratuito disponibile su Sportface (sito e app) con una semplice registrazione.
Parallelamente, prosegue a Brescia la Prima Prova del Gran Prix “Kinder Joy of Moving” di fioretto Under 14, con 32 pedane attive al Centro Sportivo “San Filippo”.
Infine, chiusura di weekend anche per il Circuito Europeo Under 17: a Budapest si svolge la tappa di spada, mentre a Godollo si chiude quella di sciabola.
Una domenica da non perdere per gli appassionati di scherma, tra giovani talenti italiani in pedana e dirette live su Sportface che raccontano il futuro della disciplina.