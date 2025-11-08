Lando Norris firma la pole del GP del Brasile 2025 davanti a uno straordinario Antonelli e a Leclerc. Solo 13° Hamilton, 16° Verstappen.

È Lando Norris il più veloce nelle qualifiche del Gran Premio del Brasile 2025. Sul circuito di Interlagos, il britannico della McLaren completa un sabato perfetto centrando la pole position con il tempo di 1’09″511, precedendo di appena 0″174 un super Andrea Kimi Antonelli su Mercedes e di 0″294 la Ferrari di Charles Leclerc.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Dietro ai primi tre, Oscar Piastri chiude quarto (+0″375) davanti alla Racing Bulls di Isack Hadjar e all’altra Mercedes di George Russell. In top 10 anche Lawson, Bearman, Gasly e Hulkenberg, mentre a sorpresa restano fuori nelle fasi decisive Lewis Hamilton (13°) e Max Verstappen (16°).

Domenica la gara scatterà alle 18:00 italiane.

LE PAROLE DEI PROTAGONISTI

Lando Norris (McLaren):

“È stata dura, la pista era scivolosa ma la macchina era fantastica. Dopo un errore nel primo giro sono riuscito a rimanere calmo e a mettere tutto insieme. Sono molto contento, siamo in grande forma.”

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes):

“Sono contento, ma un po’ infastidito: eravamo vicinissimi. È stata una sessione difficile, ma ho dato tutto. Partire in seconda posizione è ottimo, sarà fondamentale la partenza.”

Charles Leclerc (Ferrari):

“Weekend complicato ma siamo riusciti a tirar fuori il massimo. In Q3 ho trovato un buon giro, sono soddisfatto del terzo posto.”

Frederic Vasseur (Team Principal Ferrari):