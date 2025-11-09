Dopo cinque vittorie di fila si ferma Los Angeles contro gli Hawks. Maxey e Embiid trascinano Philadelphia, Jokic in tripla doppia. Vittorie per Heat, Cavaliers e Suns.

Si ferma a cinque vittorie consecutive la corsa dei Los Angeles Lakers, sconfitti nettamente 122-102 dagli Atlanta Hawks nella notte italiana di NBA.

Nonostante le assenze, i padroni di casa hanno offerto una prestazione di alto livello guidati da Mouhamed Gueye, autore di 21 punti. Dall’altra parte Luka Doncic (17 punti, 5 rimbalzi e 11 assist) non è riuscito a evitare il pesante ko gialloviola.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Grande rimonta dei Cleveland Cavaliers, vittoriosi 128-122 sui Chicago Bulls grazie a un super Donovan Mitchell: 29 punti, di cui 8 in 65 secondi decisivi nel finale. Terzo stop in quattro gare per i Bulls.

Si rialzano i Washington Wizards, che battono Dallas Mavericks 111-105 e tornano al successo dopo quattro sconfitte: Naji Marshall top scorer con 30 punti.

Le altre gare

Spettacolo a San Antonio, dove gli Spurs superano New Orleans Pelicans 126-119, con il ritorno di De’Aaron Fox che sigla 24 punti.

Torna a vincere anche Philadelphia, che piega Toronto Raptors 130-120: prestazioni dominanti di Tyrese Maxey (31 punti) e Joel Embiid (29).

Successo interno per i Miami Heat contro Portland Trail Blazers (136-131), con un sontuoso Nikola Jovic (29 punti, 9 rimbalzi, 7 assist).

Il nostro Simone Fontecchio contribuisce con 7 punti e 1 rimbalzo in 18 minuti.

Ancora dominante Nikola Jokic nel successo dei Denver Nuggets 117-100 sugli Indiana Pacers: il serbo chiude in tripla doppia (32 punti, 14 rimbalzi, 14 assist).

Unica vittoria esterna di giornata per i Phoenix Suns, che espugnano il parquet dei Los Angeles Clippers (114-103), bissando il successo di tre giorni fa contro gli stessi avversari.

RISULTATI NBA