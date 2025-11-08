Reti ed emozioni nell’anticipo serale della sfida di campionato tra Parma e Milan. Rafa Leao tra i protagonisti del match

L’anticipo serale dell’undicesimo turno di serie A ha visto una sfida a due facce tra il Parma ed il Milan con i rossoneri che sembravano avere la gara in pugno ma che hanno invece visto la reazione degli avversari, una sfida dai due volti. Il Milan passa subito avanti, a segno con Saelemaekers e complice un errore di Suzuki, alla mezzora poi è sempre il belga protagonista. Il giocatore viene atterrato in area e per l’arbitro è rigore. Il Var lo richiama ma l’arbitro non cambia idea e dal dischetto va Leao che non sbaglia e firma il 2 a 0. La gara sembra chiusa ma invece è solo l’inizio.

Emozioni durante Parma Milan, Cuesta salva la panchina

Tante emozioni al Tardini e proprio quando il Milan appare in controllo, Estupinan sbaglia e il club ducale – pochi secondi prima dell’intervallo – accorcia le distanze con Bernabè. Il Parma non molla e nella ripresa si tuffa a più e non posso nell’area avversaria, Pellegrino sfiora il pari in un paio di occasioni e il Parma lo trova con il capitano Del Prato che porta la sfida in parità.

Nel finale entrambe le squadre non si vogliono arrendere al pari ma provano a trovare il gol, Allegri mette il rientrante Pulisic e il Milan non molla, ci prova nel finale con l’americano e Leao ma alla fine finisce 2 a 2 con il Parma trova un buon punto e il Milan che spreca una ghiotta chance.