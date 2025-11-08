Secondo trionfo consecutivo contro i Wallabies: mete di Lynagh e Ioane, Garbisi perfetto al piede, Varney eletto player of the match.

Tre anni dopo la storica impresa di Firenze, l’Italia del rugby si ripete e batte di nuovo l’Australia, stavolta a Udine, con il punteggio di 26-19. Una vittoria straordinaria per gli uomini di Gonzalo Quesada, che soffrono nel primo tempo ma dominano nella ripresa, trascinati da un Paolo Garbisi infallibile e da uno Stephen Varney monumentale, premiato come player of the match.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Davanti a oltre 23mila spettatori, gli Azzurri mettono in campo carattere, lucidità e coraggio, vincendo meritatamente contro i Wallabies al termine di una battaglia durissima, giocata a ritmi altissimi.

LA PARTITA

L’Italia parte fortissimo: due piazzati di Garbisi valgono il 6-0 dopo dieci minuti. L’Australia reagisce con la meta di Faessler e quella di Bell, portandosi avanti 12-9 all’intervallo. Gli Azzurri restano in partita grazie a una difesa impeccabile e alla leadership di Brex e Ioane, decisivo sia nel gioco aereo che nei placcaggi.

Nella ripresa Garbisi pareggia (12-12), ma un guizzo di Carter Gordon riporta gli australiani in vantaggio (19-12). L’Italia però non molla: una grande azione corale porta Lynagh a firmare la prima meta azzurra, poi un’altra prodezza di Ioane vale il sorpasso e il 26-19 definitivo.

Negli ultimi dieci minuti l’Australia ci prova con Valetini e McReight, ma la difesa italiana tiene in modo eroico, con Spagnolo, Vintcent e Zuliani a guidare la resistenza fino al fischio finale.

IL COMMENTO

“Abbiamo giocato una partita di grande intensità e cuore, contro una delle squadre più forti del mondo. Sono orgoglioso dei ragazzi”, ha dichiarato il CT Quesada a fine match.

L’Italia tornerà in campo sabato prossimo alle 13:40 all’Allianz Stadium di Torino contro il Sudafrica, campione del mondo in carica.