La numero 6 del mondo supera 6-3 7-6(0) la bielorussa Aryna Sabalenka e vince per la prima volta le WTA Finals in Arabia Saudita.

La seconda edizione delle WTA Finals in Arabia Saudita incorona Elena Rybakina. La kazaka, numero 6 del ranking mondiale, ha sconfitto in finale la numero 1 Aryna Sabalenka con il punteggio di 6-3 7-6(0) in un’ora e 47 minuti di gioco, conquistando il titolo che chiude la stagione femminile 2025.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Per Rybakina è il primo trionfo in questo torneo, alla terza partecipazione, mentre Sabalenka resta ancora a secco dopo cinque presenze e due finali perse (la prima nel 2022 contro Caroline Garcia).

LA FINALE

L’incontro è stato segnato dall’equilibrio nella fase iniziale, rotto tra il sesto e il settimo game, quando Sabalenka ha pagato un passaggio a vuoto al servizio e Rybakina ne ha approfittato con freddezza, chiudendo il primo set 6-3.

Nel secondo, la numero 1 del mondo ha provato a reagire, ma ha sprecato due set point nel dodicesimo game. La kazaka, impeccabile al servizio e aggressiva da fondo campo, ha poi dominato il tie-break 7-0, chiudendo con uno dei migliori parziali della sua carriera.

Per Rybakina, classe 1999 e campionessa di Wimbledon 2022, si tratta del titolo più prestigioso della stagione e di un successo che la rilancia in vista del 2026.